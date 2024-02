"No será ahorita; es tema de Conagua", responde Gobernador sobre proyecto Acueducto Pánuco

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirma que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que realiza los análisis para distribuir el agua en el país por lo que remarcó que desconoce los términos del proyecto del acueducto Pánuco, que llevaría agua desde Veracruz hasta Tamaulipas.

En la conferencia de prensa en las nuevas instalaciones de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) de este martes fue cuestionado sobre el anuncio del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sobre el visto bueno otorgado por la Conagua y dijo que se trata de un tema federal.

“Recuerden que quien tiene jurisdicción desde las agua es la Federación, es Conagua la que autoriza, ellos hacen los análisis, determinan las cantidades y cómo distribuir esa explotación del agua que tenemos en el país, es Conagua, no me dieron a conocer porque no tenemos jurisdicción ahí".

Aunado a ello, expone que este proyecto no se realizará durante lo que resta de su gobierno y que mienten quienes afirman que se están llevando el agua desde la entidad veracruzana, además de que consideró una "exageración" que se hable del tema en ese sentido.

“No se van a llevar el agua, es una captación en el norte del estado entre los límites de San Luis Potosí con Veracruz y vamos a indagar, ese proyecto no es ahorita, no nos va a tocar ni siquiera verlo a nosotros”.

Remarca que al tratarse en todo caso de un tema a largo plazo, lo tendrá que ver la persona que esté al frente del gobierno en el próximo sexenio.

“No es sencillo hacer una toma de agua y trasladarla cientos de kilómetros, eso lleva años de ejecución, No nos va a tocar. No están tomando agua ni lo van a tomar el próximo año, no sé porque toman como nota esa invención".

¿Qué funcionarios estatal dejan el cargo para contender en elecciones?

García Jiménez expuso que hasta ahora son tres los funcionarios de su gobierno los que solicitaron licencia para contender en el proceso electoral de este año.

Precisó que quienes ya solicitaron licencia son el Subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, que pidió licencia a su encargo a partir del 29 de febrero.

Se suma el jefe de Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ulises Rodríguez Landa y Fernando Elías, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

García Jiménez refirió que hasta ahora son los únicos que solicitaron licencia al cargo para contender en las elecciones de junio próximo.