¿Tienes tarjetas de crédito? Aumento a tasas de interés traerían afectaciones, alertan

Veracruz, Ver.- El aumento en las tasas de interés, la disminución en el poder adquisitivo y la inflación, podría causar un aumento en el índice de morosidad o cartera vencida entre los usuarios de tarjetas de crédito para el primer trimestre del año, alerta el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, Ramón Ortega Díaz.

Si bien el especialista destaca que México es de los países con menor impacto en la inflación en energéticos ha tenido, y por lo tanto la economía no se ha visto afectada en igual medida que otras naciones de la región, indica que las tasas de interés crecieron hasta 11 por ciento, algo que se considera elevado y que podría afectar a los usuarios de tarjetas de crédito.

"Esto ha afectado en el tema de la morosidad, por la cantidad de pagos que van aumentar y ya no se pueden hacer... Para marzo se seguirá aumentando... Lo que vemos es que mucha gente quiere seguir gastando como antes, no está dispuesta a aguantar y sacrificar su forma de vida, que antes le daba para eso, pero no en este momento con los aumentos", indica el especialista, quien alerta a los usuarios de tarjeta de crédito a ser mesurados y valorar realmente las compras de los productos necesarios.

¿Qué previsión económica se tiene para 2023?

Ortega Díaz indica que la previsión es que el poder adquisitivo de la población caiga hasta 7 por ciento por el aumento de los productos de primera necesidad en la canasta básica, mientras que la inflación para el mes de junio se prevé de 5 por ciento. Señala que será para la segunda mitad del 2023 que se pueda comenzar a percibir una mejoría en la economía.

En ese tenor, precisa que la cuesta de enero desde hace varios años dejó de ser un fenómeno que afecta solo en el primer mes del año, ya que se prolongan hasta marzo y en ocasiones hasta abril.

Por lo anterior, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz hizo el llamado a la población a mantener en orden sus finanzas, ya que además del impacto de la economía, en la primera mitad del año deben hacer frente a sus compromisos fiscales.

Y es que como parte de la disminución en el poder adquisitivo, el especialista alerta que se disparó la cantidad de créditos fiscales y se podrá ver un aumento en los cobros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"También se aumentaron los requerimientos para la declaración de las personas morales, que se harán en marzo. Mientras que las físicas se realizarán en abril, se debe cumplir en ambos casos para evitar problemas más adelante", recomienda.