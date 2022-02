¿Qué causa la depresión y ansiedad infantil?, aquí te decimos

Córdoba, Ver.- El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Córdoba ha detectado 14 casos de depresión infantil que han sido canalizados con especialistas; factores como acoso cibernético, miedo a la pandemia y el encierro social han sido causantes.

La coordinadora del departamento municipal manifestó que este diagnóstico se realizado en lo que va de este año; los casos detectados no tienen un común denominador, “hay casos de adolescentes a partir de los 16 años y niños de 10 años con problemas que se retraen por temas de la pandemia de que no los dejan o no quieren salir”.

Desde hace meses, las clases se han tornado escalonadas de forma presencial, pero este sistema ha detectado que los menores no saben como socializar, ya que muchos vivieron el cambio de sector educativo desde sus casas perdiendo contacto con sus amigos del jardín de niños o primaria.

¿Dónde están mis papás?, ¿por qué salí?, ¿con quien voy a convivir? Son algunas de las preguntas que los menores hacen a los psicólogos cuando son canalizados al departamento de los especialistas en problemas emocionales, sin embargo, la pandemia de Covid-19 no es solo un factor, sino que los ataques cibernéticos con esta situación de salud no frenan.

Cuestionada sobre como se les podría apoyar a estos niños pero también a los padres para tener una detección a tiempo, la secretaria ejecutiva de este departamento municipal manifestó que “vigilarlos” cuando regresan de casa, estar pendientes de sus redes sociales, tabletas, computadoras, celulares son factores que apoyan,” hay padres que pueden decir que el comportamiento de sus hijos cambió cuando regresaron a clases pero ahora se comporta extraño, no come, no me habla, tiene miedo de ir a la escuela, eso es un trabajo en conjunto”.

Sipinna de Córdoba ha canalizado 14 casos de depresión y ansiedad infantil, no obstante el ciberacoso escolar es algo que se queda “en una computadora” pues este tipo de acoso estudiantil ha sido modificado para las redes sociales donde quienes los sufren, prefieren quedarse callados.

“Por querer experimentar los adolescentes hacen situaciones de mandar fotos y pues entra la duda de cómo le digo a mi mamá que hice esto y ahí se queda en casa en la computadora por el miedo”. De ello deriva la revisión constante del celular.

Adicción a juegos electrónicos, factor que desestabiliza

La entrevistada recordó que con el tema de la pandemia de Covid-19 las actividades se pasaron a un teléfono celular o tableta electrónica y con ello los videojuegos, donde no es importante tener una consola cara para tener a los niños “entretenidos” en ello

Este tipo de juegos puede generar adicción a los menores existiendo un punto donde las actividades como tomar clases, asistir a la escuela presencial, convivir en casa con familia o hermanos se está volviendo una desestabilización social que genera ansiedad infantil por el hecho de querer tener en las manos el videojuego.

El mundo real deja de existir, no hay interacción y esta se transforma se expone a una trata de menores y ciberacoso pues detrás de la pantalla con los denominados “avatar” se desconoce quiénes estén.

