¿Cuáles ciudades registran más desapariciones de mujeres y niñas en Veracruz? Xalapa encabeza lista

El estado de Veracruz se encuentra dentro de las ocho entidades donde se concentran más desapariciones de mujeres y niñas.

De acuerdo con una investigación conjunta del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y Justicia Pro Persona el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Colima, Jalisco, Puebla y Veracruz concentran el 53.13 por ciento de las desapariciones reportadas en todo el país, siendo los focos.

Los datos del Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas elaborado y puesto a disposición por el organismo dan cuenta de que de 2020 a la fecha se tenían reportadas mil 827 desapariciones de mujeres y niñas que representa el 24.66 por ciento de las desapariciones registradas a nivel nacional.

Local “Tendederos”: una constante en la lucha contra la violencia y acoso

Estas desapariciones se concentran en municipios como Xalapa con 102 casos; Veracruz puerto con 100 casos; Coatzacoalcos 44 casos; Córdoba 42; Poza Rica con 29 y Orizaba con 24. Estos cinco municipios concentran un 59.46 por ciento de los casos de todo el estado.

Con base al estudio el rango de edades donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a 19 años con más de 222 casos reportados, seguido del rango de 20 a 24 con 145 casos.

Se hizo mención que de acuerdo a los registros de casos reportados, estos han aumentando pues tan solo del 2006 al 2016 se tenían contabilizados 3 mil 600 desapariciones en todo el estado pero a través de colectivos, acompañamiento de casos y la denuncia aumentó la cifra.

El documento, elaborado con financiación del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, detalla que los delitos de desaparición y de trata son frecuentemente asociados, sin embargo, no siempre existe un nexo formal entre ambos delitos. “Por un lado, es cada vez más frecuente que se realicen denuncias por la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, pero no así por el delito de trata, ya que en ocasiones no se puede demostrar la ocurrencia del tipo penal de trata”.

Lee más: Ley Monse, pendiente de la justicia en Veracruz y el país; ¿cómo va el caso?

Dentro de la ponencia, se citó que en el caso de la violencia feminicida Veracruz tiene reportados 423 feminicidios hasta el mes de marzo del 2020 y de este total solo el 7 por ciento hubo una vinculación a proceso, siendo una cifra muy baja.