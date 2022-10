Quiero ser el relevo del presidente, el pueblo decidirá y les voy a ganar: Fernández Noroña

Veracruz, Ver.- El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la cámara de diputados, Gerardo Fernández Noroña reconoció que no hay piso parejo entre los que hasta ahora, aspiran a suceder al presidente de la república, pero que el pueblo le dará el voto para asumir el cargo en el 2024.

Al encabezar una asamblea en la ciudad de Veracruz donde se reunió con un grupo de petistas, aclaró que lleva una buena relación con los personajes que hasta ahora han sonado como posibles aspirantes, pero puntualizó que las elecciones no serán decisión del presidente de la república, sino del pueblo.

¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña sobre su candidatura a la presidencia de México?

“Ya lo he dicho, en su momento quiero ser el relevo del presidente, no estoy en desventaja, pero ya también he dicho que no hay piso parejo, es evidente que hay una diferencia, pero es legítima, si un ciudadano de a pie quiere participar pues tiene una desventaja conmigo porque soy diputado, ya quisiera tener una Cancillería para un domingo, una secretaria para el martes o la cartera del gobierno, o un sábado que me prestaran la jefatura de gobierno, no tengo el espacio que tienen mis compañeros, ellos van en Ferrari yo en vochito, pero ahí voy, de cartita en cartita me los voy a chingar, el pueblo va a decidir y les voy a ganar”, declaró.

No obstante, afirmó que en caso de que las encuestas no lo favorezcan reconocerá la derrota y se sumará a quien decida el electorado.

Durante la reunión celebrada en la plazuela de la Campana en el centro de la ciudad, el legislador de izquierda hizo referencia al robo que sufrió hace unos días en donde acusó a la derecha de estar detrás de esto, insistiendo en que le tienen miedo porque va a ganar la preferencia.

Es la derecha la que está vinculada a los grupos criminales son ellos los que hacen ese tipo de cosas, ningún compañero de partido me amenazaría, son compañeros de primera, son mis amigos, no está en la lógica nuestra hacer esto.

El petista escuchó atento algunas quejas de los militantes que se congregaron en el lugar y aseveró que la próxima reunión la hará en el zócalo, cerca del palacio municipal para recuperar el gobierno.

En su gira por Veracruz, mencionó que este domingo estará en Cosamaloapan y Ciudad Isla para incorporarse a sus actividades en la Ciudad de México.