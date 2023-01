¿La gente tose a tu lado? Sigue dando faringitis y amigdalitis

Los cambios de temperatura y la falta de cuidados han generado un aumento en enfermedades respiratorias tanto en adultos como en menores de edad. Durante el 2022 más de 700 mil veracruzanos y veracruzanas fueron atendidas en centros y clínicas de salud por presentar enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.



De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud federal 725 mil 861 pacientes veracruzanos fueron diagnosticados con infecciones respiratorias agudas. Con faringitis y amigdalitis se diagnosticó a 22 mil 830 personas en la entidad.

Tuberculosis respiratoria fue la enfermedad que afectó a 5 mil 785 veracruzanos y veracruzanas durante el año pasado.

Mientras que 4 mil 562 personas fueron diagnosticadas en espacios de salud públicos de la entidad con neumonías y bronconeumonías.

¿Por qué se han duplicado las consultas médicas?

El médico general Tomás Gómez Mendoza señaló que las consultas de atención médica se han duplicado durante esta primera semana del año. Las atenciones se han dado, principalmente, a pacientes con problemas respiratorios, entre ellos gripe y resfriados.

Refirió que una de las principales causas de la presencia de estas enfermedades es el cambio de temperaturas, además de que las personas se han expuesto a diferentes ambientes en las últimas semanas

Manifestó que existen muchos casos en los cuales una gripe o un resfriado común se complican porque el sistema inmunológico está débil, no se cuenta con el cuidado debido o no se acude de manera oportuna con un médico.

Recordó que el error más grave que se comete es automedicarse, acto que, aunque en algunos casos funciona, puede poner en riesgo la salud de las personas en caso de que no se utilicen los medicamentos adecuados o estos prolonguen la enfermedad.

“Algunos organismos fueron afectados por el Covid, otros tienen bajas las defensas, por lo que, aunque la infección sea leve, puede agravarse y concluir en una bronconeumonía, neumonía o una infección respiratoria prolongada”, dijo.

Ante ello, pidió a las personas acudir con un médico al presentar los primeros síntomas de molestia, así como para descartar que se trate de Covid-19, influenza o una enfermedad más grave que una gripa o resfriado.

Puntualizó que los menores de edad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores forman parte de la población más vulnerable, por lo que se debe tener extremo cuidado desde que presenten los primeros síntomas de enfermedad.

Los síntomas que se pueden presentar con una enfermedad respiratoria son: Fiebre mayor a 38 °C, aunque no todas las personas con gripe tienen fiebre; tos o dolor de garganta; goteo o congestión nasal; dolor de cabeza; dolores musculares; escalofríos, y fatiga.