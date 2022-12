¿Tu pediatra está certificado? Alertan a padres de verificar documentos

Desde la Sociedad de Pediatría de Xalapa se destacó la importancia que tiene que los padres verifiquen la certificación de los pediatras que atienden a sus hijos, misma que debe ser cada cinco años.

Al referir que sí se han dado casos en los que algunos médicos atienden menores sin tener alguna especialidad en pediatría, Maydelí Rodado Martínez, pediatra neonatal, y Humberto Mejía Álvarez, cirujano pediatra, hicieron un llamado a las familias para mantenerse alertas.

“Sí, nos ha tocado incluso médicos que no son pediatras que en sus recetas ponen: médico que atiende niños o pediatras con cédula en certificación, en lo personal he visto recetas en las que se pone la subespecialidad y aún no están certificados”, comentaron.

Indicaron que en algunos casos los médicos generales señalan que tienen atención especializada en niños; sin embargo, para ello se requieren años de estudios, capacitación y constante actualización.

Ante ello, destacaron que para médico general se estudian siete años, para pediatría son tres o cuatro años más y para la subespecialidad que se decida estudiar se requieren hasta siete años más. Al cuestionarles si este tipo de casos se ha presentado en el estado de Veracruz, los especialistas respondieron: “Sí, en todos lados se da, en todo México”.

¿Por qué los pediatras deben capacitarse con frecuencia?

Los especialistas destacaron que existe el Consejo de Certificación en Pediatría en el que cada cinco años los pediatras deben realizar cursos y exámenes para comprobar que se sigue aprendiendo, estudiando y actualizando para atender a los menores.

“Esto es algo que los papás no saben muchas veces y por eso les recomendamos que siempre que acudan con pediatra lo hagan con alguien que esté certificado porque ello les dará la seguridad de que tienen los conocimientos, lo más actualizado para la atención de su hijo”, expusieron.

Puntualizaron que existe una página web oficial en la que se pueden verificar las actualizaciones y estudios con que cuenta el pediatra, aunque algunos especialistas optan por tener el documento a la vista en su consultorio.

“Es indispensable para cualquier hospital en el que nos piden que trabajemos o en el que nosotros queramos entrar para la atención de un paciente o trabajar, es necesario tener esta certificación actualizada, la cual es cada cinco años”, comentaron.

Finalmente, pidieron mantener la comunicación directa con el pediatra que atiende a sus hijos y preguntarle si cuenta con dicha certificación para tomar la decisión correcta.