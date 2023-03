En riesgo el 40% de producción de miel en la región

Hasta 40 por ciento de la producción de miel de la región podría perderse por la sequía que impera en esta zona, advierte el apicultor de Coatepec Maximino Cortina, de Miel Tlapixki; “ya no hay tantas zonas de vegetación que floreen para que la cosecha del endulzante sea mejor”.

Además, expone que el precio del kilo de miel está por debajo de lo que se requiere; “no vale no porque haya sobredemanda de la producción, sino porque la traen de otras zonas y ya son menos los que la compran, ese es el problema”. En promedio el litro de miel en la zona se vende en 160 pesos, medio litro 80 y el frasco pequeño 40 pesos.

Te puede interesar: ¿Por qué está en peligro la sierra de Santa Martha? Estudiante analiza zona

Explica que la están dando muy barata porque no tienen donde más venderla; “por eso en nuestros puestos buscamos darle al cliente el precio justo”.

Maximino Cortina es apicultor de Coatepec | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

¿En qué meses inicia la producción de miel en la región?

Local ¿Por qué está en peligro la sierra de Santa Martha? Estudiante analiza zona

Don Maximino Cortina explica que la producción de miel apenas comienza en este mes de marzo y se prolonga a abril, mayo y junio, “pero la situación es muy complicada por el cambio climático. La sequía nos afecta mucho, no llueve y no hay suficiente vegetación en la región”.

En la zona de Xalapa y Coatepec se produce dos tipos de miel; la multiflora que tiene que ver con el café y el chalahuite, que es la que acaba de terminar, sus colmenas viajan a la región de Martínez de la Torre, a donde van a la floración de cítricos, después viajan a la zona fría de Perote, ahí se producen la miel de mantequilla.

Los productores de miel resienten el alza a combustibles porque tienen que mover sus colmenas y sus ganancias son menos cada día.

Resalta que la miel que se vende en Xalapa es pura, “aquí la miel es de calidad, las abejas no comen cosas que no deben, un apicultor nunca le venderá un producto sin calidad”. Aclara que la miel que se cristaliza es pura, la que no lo hace es porque tiene jarabe.

Lee más: ¿Te gusta el pulque? Estos son los nutrientes que aporta a tu cuerpo

Abejas son la prioridad en Coatepec

El apicultor coatepecano explica que para que una buena cosecha de miel sea buena es prioritario que llueva “y con el cambio climático eso sucede mucho menos”.

Local Icono de productos orgánicos: ¿conoces el Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec?

En esta zona hay muchos productores, calcula que hay más de 200, más de la mitad son de Coatepec.

Respecto a la sequía, dice que al no haber agua las colmenas no crecen; la producción de miel es muy poca porque hay zonas menos adecuadas.

Es una prioridad que la gente cuide a las abejas porque ellas aparte de dar miel, que es un alimento único, polinizan todas las plantas que dan alimentos, “si no las cuidamos ya no habrá que comer”. Sería adecuado que se sembraran más plantas como chalahuite, jinicuil o níspero, que ayudan a las abejas a vivir.