En Sayula de Alemán no hay ingobernabilidad: Gobernador

Al asegurar que en Sayula de Alemán no hay ingobernabilidad, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que en este municipio dos bandas delincuenciales se disputan la plaza.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre el tema y al respecto manifestó que tras la denuncia de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, quien manifestó que tanto ella como su hijo habían sido secuestrados, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) está investigando el caso.

Al hacer un exhorto a los 212 alcaldes y alcaldesas del estado a evitar hacer acuerdos con la delincuencia organizada o recibir dinero de parte de estos grupos, el mandatario estatal puntualizó que el tema de Sayula de Alemán es “delicado”.

Local Cabildo de Sayula de Alemán pide que Síndico asuma la presidencia municipal

Sin embargo, pidió a la población mantener la calma, ya que los grupos de seguridad que integran la Mesa de Seguridad, Guardia Nacional, Sedena y Seguridad Pública, se encuentran trabajando de manera permanente en la zona.

“El tema es delicado, no podemos ahondar de manera pública. Decirle a la población que tenemos un operativo permanente para que no se afecte la tranquilidad del municipio, dos bandas se disputan y se contradicen y están en el alegato. La alcaldesa, como se mencionó en medios, puso una denuncia y lo lleva el nivel federal, en la SEIDO, ahí se resolverá”, expuso.

¿Hubo alguna imposición por parte de la delincuencia organizada?

A pregunta expresa sobre si hubo alguna imposición de funcionarios el ayuntamiento por parte de la delincuencia organizada, el Gobernador rechazó que sea el caso.

“Es muy importante y hoy lo reitero para que los 212 alcaldes y presidentas municipales no agarren dinero de la delincuencia organizada, con todo respeto les digo porque vean cómo están las consecuencias. A los 212 munícipes y a su Cabildos les digo que deben evitar este tipo de actividades, por fortuna no tenemos indicios porque si los tuviéramos obviamente estaríamos actuando, pero es un exhorto, un llamado”, comentó.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que en Sayula de Alemán, dos bandas delincuenciales se disputan la plaza | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El titular del Ejecutivo estatal fue enfático al aseverar que la tranquilidad en los municipios y la entidad se puede lograr sin realizar acuerdos con los grupos de la delincuencia organizada.

“Si se puede llegar a la tranquilidad y a la paz como lo hemos hecho en Veracruz, hemos comprobado que sin pactar se puede lograr la paz, en las administraciones anteriores hubo presencia de Los Zetas, luego el grupo Sombra, el Cartel Jalisco Nueva Generación, no hay pacto con nadie, nosotros vamos contra todo aquel que intente, nuestra estrategia operativa de ir contra los peces gordos, no contra los charales y no queremos vernos en nuestra penosa acción de llamar a cuentas a algún alcalde”, expresó.

Ante la petición de integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán que acudieron al Congreso local para solicitar que el síndico Bartolo Grajales asuma la presidencia municipal, destacó que no existe ingobernabilidad, por lo que este acto no puede aprobarse.

¿Qué dijo Cuitláhuac a los integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán?

“No hay ingobernabilidad y no vamos a caer en eso, tendrán que argumentar otra cosa, vamos a esperar que la SEIDO resuelva y el gobierno tiene que ser respetuoso de eso. Ellos actúan con sus formas y tiene que ser con cierta discreción por lo delicado del asunto, pero nosotros no vamos a caer en el juego de caer en señalamientos, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los pobladores de Sayula y de todo el estado, si no atendemos las causas que generan la violencia que vivíamos, aunque sea a mediano y a largo plazo tenemos que atender, debemos disminuir”, manifestó.

Ante ello, pidió a los integrantes del Cabildo cumplir con sus actividades, sobre todo aquellas de atención directa con la población.

El Cabildo tiene que atender su responsabilidad en el municipio, para algo fueron elegidos y propuestos, es responsabilidad de todos, no es de que tú, yo o fulano tiene la culpa, no es de: quítate tú para ponerme yo porque quiere decir que hay algo más.