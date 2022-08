¿Qué pasa en Sayula de Alemán? Alcaldesa y cabildo se contradicen sobre secuestro

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, desde Ciudad de México en un noticiero nacional, aseguró que ha sido amenazada, secuestrada y extorsionada en 7 meses. Además dijo que su hijo menor permanece secuestrado. Sin embargo todo lo dicho por la edil fue negado por el Ayuntamiento del municipio del que ella es presidenta.

La información que Sánchez Vargas brindó en la capital del país refiere que logró escapar del supuesto secuestro del que presuntamente fue objeto y que su hijo de tres años continúa privado de su libertad.

Asimismo detalló que los supuestos delincuentes la trasladaron a la capital del país bajo amenazas y violentamente la condujeron al Senado en donde le exigían que negociara recursos, sin embargo dice que logró ponerse a salvo, pero su menor hijo sigue en su poder.

Cabildo niega que secuestraran a alcaldesa

El municipio de Sayula de Alemán se encuentra localizado en el sureste del estado de Veracruz, desde hace varios años ha sido un foco rojo en materia de seguridad.

Tras darse a conocer la versión de la presidenta municipal, Lorena Sánchez, quien tomó el cargo el 31 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Sayula de Alemán a través de Facebook desmintió tal versión en un escrito que no contiene firma de algún funcionario de esa administración. El comunicado que colocaron como oficial remarca que es falso que el hijo de Lorena Sánchez Vargas haya sido secuestrado.

Personal del Ayuntamiento y ediles negaron que alcaldesa fuera secuestrada | Foto: René Corrales |

“El viernes 29 de julio la presidenta Lorena Sánchez Vargas salió rumbo a la Ciudad de México con su chofer, escolta, secretaria y fotógrafo, personal que al llegar al Senado dejó tirado y se desapareció y pasó un familiar por ella, lo cual su personal estuvo una semana en la CDMX, en distintas comunicaciones con su secretaria particular”, dice el texto.

Y continúa: “La alcaldesa les daba largas de que se iban a regresar mañana y pasado, tiempo durante el cual se la pasó inventando denuncias, y fue a bloquear las cuentas del municipio en un intento de sustraer dinero de las arcas oficiales”, explican.

Y agregan: “Se sabe que después 40 minutos que ella partió de Sayula, su hermano, Omar Sánchez Vargas, pasó al domicilio familiar en una camioneta Hilux Blanca, propiedad del municipio, en busca del hijo de la alcaldesa, y de su niñera, y se los llevó, lo que significa que su hijo nunca ha estado secuestrado, y todo es una inversión de la edil”.

“Y se sabe que en la CDMX inventó una denuncia de que su hijo estaba secuestrado, lo que es completamente falso. Se afirma que estas acciones de la alcaldesa son producto de su molestia, ya que no se le ha permitido saquear las arcas, y meter a nómina a todos sus parientes, como ella lo esperaba, en su sueño de volverse millonaria al acabar la administración”, concluye el supuesto informe oficial.

¿Quién es el empresario que quieren involucrar?

Erasmo Vázquez, empresario citrícola del sur de Veracruz, dijo que sabe de un señalamiento en su contra que hizo la alcaldesa respecto al presunto secuestro del hijo de ella, por lo que se defiende a través de un video que se encuentra en sus redes sociales.

En la grabación, el empresario explica que tiene conocimiento que la presidenta municipal fue a la CDMX en donde lo acusó de ser el presunto secuestrador del niño de 3 años, algo que niega.

“He recibido información de qué el día 8 de agosto, la señora Lorena Sánchez interpuso una denuncia en México que tiene un hijo secuestrado y que lo tienen aquí en mi rancho”, dice.

Por lo que dice el empresario menciona: “Yo nunca me he dedicado a eso señores. Yo soy un empresario, un hombre que tengo una trayectoria de trabajo muy grande, lo único que busca la señora es desprestigiarme”, dice.

Y agrega: “Ellos saben dónde está su hijo, porque ellos mismos pasaron a buscarlo. Que dicen que su secretaria está secuestrada y su secretaria está en Sayula, estuvo con ella en México. Es una forma de querer difamar a la señora esta”, explicó.

“Yo soy hombre de trabajo, nunca le he hecho nada a nadie. Éste es mi rancho, yo de mi rancho no me voy a mover. Sé que dio la ubicación de mi rancho para que me lo catearan. Yo no me voy a mover, porque no tengo nada que esconder, todos los pueblos del sur me conocen y saben que soy un hombre de trabajo”, indicó el empresario.

Además en la grabación indica qué una de las acusaciones de la edil es que en su rancho tiene armas de lo cual dice que son legales. “Son compradas en la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí están los registros de qué las armas están debidamente registradas. Su desesperación es porque tiene muchas deudas, que le debe a mucha gente, que ha robado a mucha gente, que tiene queja de mucha gente que ha robado. Pero eso no me interesa a mí, lo que haya robado no es problema mío”, explicó.

Antes de finalizar en el video que tiene duración de dos minutos ofreció disculpas al municipio de Sayula de Alemán, porque dice haber confiado en ella, como cualquier otro ciudadano le dio el apoyo a la ahora alcaldesa quién ahora supuestamente lo señala.

“Quiero pedirle una gran disculpa al pueblo de Sayula, porque me equivoqué. Me defraudó a mí y defraudó al pueblo de Sayula. Yo no soy político, pero en su momento como cualquier ciudadano me metí a apoyarla, pero me siento decepcionado y defraudado. Aquí estoy en mi rancho y no me iré, porque nunca he cometido un delito”, concluyó.

¿Quién es Lorena Sánchez Vargas, la alcaldesa?

Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Sayula de Alemán, municipio que se encuentra localizado en el sureste del estado de Veracruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec y que forma parte de la Región Olmeca del Estado, se encuentra en una situación delicada que autoridades ya investigan.

Ella se define de sangre indígena y llegar al puesto que desempeña lo hizo con el objetivo de regresarle a su pueblo el respeto a sus orígenes y tradiciones. Sánchez Vargas es parte de ocho hermanos, miembros de una familia dedicada a la venta de muebles.

La edila es abanderada por el partido Morena e hija de Daniel Sánchez, importante personaje que apoyó en todo momento el proyecto de nación.

La situación que vive no es ajena a ella ni a su propia familia, porque anteriormente han sufrido agresiones que han terminado en muerte, además uno de sus colaboradores más cercanos igualmente forma parte de las víctimas mortales.

El 15 de enero de 2019, cuándo ella realizaba otras tareas, asesinaron a su esposo, Héctor “N” en Acayucan, quien era regidor; de acuerdo con una información el ataque habría ocurrido, porque supuestamente buscaba un proyecto político que era ser alcalde, algo que incomodó; también sus padres en ese mismo año fueron secuestrados.

Además días antes de ser asesinado su pareja, en Soconusco mataron a Coqui Baruch Custodio, quien también hizo pública sus aspiraciones de llegar al poder.

Al sufrir esta pérdida se alejó de la política de manera temporal para después regresar a la candidatura como presidenta municipal de Sayula de Alemán. Se sabe que al dar a conocer su intención de querer ser alcaldesa, relató que su casa comenzó a ser rondada por personas desconocidas, mientras que era vigilada cuando salía de su domicilio.

Debido a la situación en varias ocasiones cambió de domicilio, así como las rutas y nunca más volvió a caminar sola; también en varias ocasiones denunció haber sufrido amenazas de muerte.

En febrero de 2022 su secretario particular Gustavo “N” fue sorprendido por hombres desconocidos que lo mataron a balazos, cuando realizaba labores en un campo de futbol; luego de ese momento la Lorena Sánchez culpó a un reportero que luego se defendió por la acusación.