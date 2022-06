Padres de Viridiana dicen que no hay avances; ¿por qué desconfían de FGE?

El padre de Viridiana Moreno Vásquez, desaparecida desde el pasado 18 de mayo, Enrique Moreno, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que le entregue a su hija luego de que señalara que no estaba desaparecida sino "resguardada", al reiterar que no confían en los resultados proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

En entrevista al salir de la FGE, tras ser citados este miércoles, dijo que no se tiene “nada avanzado” en la investigación y que ya cuentan con un abogado que los asesorará en los pasos a seguir de ahora en adelante. "Al dolor de padre, ningún avance me va a fortalecer el corazón como lo tenemos, pero algo que me haga confortar mi dolor, no, ningún avance".

Te puede interesar: Hoy podría presentarse informe sobre el caso de Viridiana: Gobernador

Luego de que se dijera que se detuvo al presunto homicida de Viridiana en Querétaro, su padre Enrique señala que no tiene información al respecto. Así, refiere que siguen sin confiar en los dictámenes y avances que les ha presentado la autoridad tras darse a conocer la desaparición de su hija.

Local Este jueves habrá informe sobre caso de Viridiana: AMLO

"No, ajeno a esa información, venimos por otros detalles, simplemente que tenían pruebas y videos, pero nada avanzado", reitera. Ante esto, dice esperar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le entreguen a su hija, luego de los dichos del mandatario estatal y que esa sea la información que brinde la noche de este miércoles en la conferencia de prensa que se anunció.

"Si es eso que va a decir, esperaré su respuesta mañana temprano", señala luego de que el presidente de la República dijera que mañana jueves se dará un informe del caso de la joven de 31 años desaparecida en Cardel.

"Él ya tiene conocimiento (el presidente) y espero que le haya dicho (al gobernador), 'espero que se las des, ya los hiciste sufrir bastante'. Ahora sí le digo al señor presidente y al señor gobernador que ya me la den".

Asimismo, expone que no hay avances todavía en el examen genético que solicitaron a un laboratorio externo a la Fiscalía para corroborar que los restos de una mujer encontrada en Chachalacas se tratan de la joven originaria de Tlaltetela.