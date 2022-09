Se revisará queja de trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco: Gerardo Díaz

El titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Gerardo Díaz Morales dijo que se va a revisar la queja de trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco por supuesto despido injustificado.

“Es una situación que en este momento vamos a revisar, no hay despidos injustificados y tenemos a la gente esperándonos para abordar este proceso que se difundió y que no es por ahí, no estamos haciendo despidos injustificados”.

Al ser cuestionado sobre la queja contra el nuevo administrador del nosocomio, expuso que esa es una situación inherente a los Servicios de Salud de Veracruz por lo que será revisado.

Local Despiden a empleados de Hospital de Río Blanco; todo sobre el caso

¿Qué denunciaron los trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco?

Recientemente trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada por el administrador de dicho nosocomio, Carlos Galicia González.

Explicaron que a inicios de septiembre se les hizo firmar un contrato por tiempo indefinido, tras lo cual se les informó que ya no podrían presentarse a laborar, sin que se les diera un argumento válido para terminar la relación laboral.

Este lunes, el secretario de salud acudió al parque Juárez una Jornada de Salud en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos donde recordó algunas de las acciones realizadas por SESVER en ese sentido.

“Los programas son de prevención y promoción a la salud, acuérdense que las enfermedades cardio metabólicas son un problema muy serio, tenemos hipertensos, diabéticos, obesidad muy importante y sobre eso tenemos que atacar”.

Te puede interesar: Ciudadanos realizaron marcha para fomentar la cultura de la donación de órganos

Recordó que se tiene el programa de donación y trasplantes y que se está haciendo todo lo necesario para la procuración de órganos.

“Estamos muy fuerte impulsando esta estrategia de procuración de órganos, ya tenemos los hospitales, recientemente hicimos un trasplante renal exitoso en el Centro de Alta Especialidad. La lista de espera es a nivel nacional, estatal e interinstitucional”.