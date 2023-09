Mujeres que trabajan en la informalidad carecen de prestaciones

Veracruz, Ver.- Las mujeres que trabajan en la informalidad ganan solamente un tercio en comparación de quienes se encuentran registradas ante Hacienda.

Norma Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el puerto de Veracruz, menciona que también carecen de prestaciones como créditos, vivienda, Seguridad Social, entre otros.

¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en la informalidad en México?

Subraya que al día de hoy, las estadísticas del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, marcan que las mujeres que trabajan en la informalidad en el país alcanzan el 52 por ciento, representando una significativa desventaja con quienes sí se han dado de alta ante el fisco.

Local ¿Habrá recuperación total en Buen Fin? Negocios quieren más ganancias

La entrevistada recuerda que fue la pandemia del Covid-19 uno de los factores que generó el surgimiento de las emprendedoras conocidas como "nenis", quienes vieron en las redes sociales una oportunidad para comercializar sus productos o artículos para obtener ingresos.

Ahora el reto para las mujeres empresarias y para las autoridades es buscar la forma de incorporarlas a la formalidad.

¿Cómo se puede incorporar a las mujeres en el comercio formal?

En el caso del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el puerto de Veracruz, recuerda que cuentan con esquemas como el de Fortaleza, que busca dotar de herramientas a las mujeres para que puedan estar en la formalidad.

“La verdad es que no es solamente que paguen impuestos, independientemente de eso todos tenemos que contribuir, pero una mujer que trabaje en la informalidad gana solamente una tercera parte de lo que gana una empresaria formal. Queremos que ganen completo”.

Insisten que al trabajar en la informalidad no pueden vender más | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

De esta manera, insiste que al trabajar en la informalidad no pueden vender más, sobre todo si no facturan, porque no pueden realizar grandes ventas.

“Pongo un ejemplo: vendo toritos y me los piden, pero me piden factura, pues no los vendo, entonces se perdió de hacer una gran venta por no tener formalidad”, ejemplifica.

A lo anterior se suma que las mujeres informales no tienen prestaciones como Seguro Social; Infonavit; prima vacacional y acceso a créditos como el Fonacot.