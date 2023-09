Pese a desconfianza de clientes, Beck Fuentes apoya a sus padres como talachera

Cada día, Beck Fuentes Vásquez enfrenta la desconfianza de clientes, hombres y mujeres, que llegan a la talachera de la familia a reparar los neumáticos del auto. Entiende que es un trabajo que realizan mayoritariamente hombres, “por lo que ven a una jovencita de 19 años y me preguntan si mi papá no está para hacerles el trabajo, no me tienen confianza”.

¿Cuántos años lleva realizando dicho oficio?

Lleva 6 años haciendo este trabajo. Desde los 13 años entró para ayudar a su padres en el negocio familiar, “así que me considero una buena talachera y con años de experiencia”.

Beck Fuentes de solo 19 años estudia Teatro, “porque aspiro a ser una gran actriz, pero también apoyo a mis padres en el negocio familiar, que es la talachería”.

¿Qué es lo más complicado de su oficio?

Cambiar una llanta y repararla es más cuestión de destreza que de fuerza física como se cree, explica.

Cuando llega un cliente, si es un hombre mayor o una mujer, “como que se sacan de onda y preguntan por mi papá para que les haga el trabajo, pero cuando ya me ven hacer el trabajo, pues algunos cambian de opinión y ya se siente más tranquilos, pero si me causa todavía un poco de desconcierto porque no nos tienen confianza en este tipo de cuestiones que son acaparadas por los varones”.

Lo que más trabajo le cuesta en algunas ocasiones al realizar su oficio de talachera, señala, es quitar las tuercas de las llantas, porque luego están atorados por la fuerza que le ponen al colocarlas, pero siempre logra su objetivo de quitarlas.

Beck Fuentes Vásquez trabaja como talachera en el negocio de su familia para apoyar a sus padres | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El resto del trabajo a realizar, agrega, es cuestión de habilidad y con 6 años realizándose, “pues ya sé todos los trucos y lo hago tan bien como mi padre”.

Resalta que nunca ha recibido quejas o regaños por no hacer bien el trabajo de levantar, retirar, parchar y llenar de aire cada una de las llantas que llegan a su negocio.

Dice que realiza perfectamente su trabajo de reparar los neumáticos, “como cualquier hombre y sí me molesta un poco que no me tengan confianza, pero creo que es algo normal, porque entiendo que siempre son hombres quienes los atienden”.

Resalta que nunca ha recibido quejas o regaños por no hacer bien su trabajo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Cuál es el sueño de Beck Fuentes Vásquez?

Explica que estudia actuación en Veracruz en una escuela del puerto. Va cada sábado porque su objetivo es llegar a ser una gran actriz, “me gusta y creo que también tengo las habilidades y no pararé hasta conseguir mis sueños”.

Ya cursa el segundo año de actuación, “viajo cada sábado para estudiar, pero todos los días acudo a la escuela para ser una artista”.

Indica que antes quería ser contadora, pero la vena histriónica ganó y se decidió por las clases de actuación.