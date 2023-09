Baja 50% precio de pescados y mariscos en el puerto, se quejan pescadores

Veracruz, Ver.- Pese a que las condiciones climatológicas han sido positivas para la captura de especies, pescadores ribereños reportan afectaciones en sus ingresos, luego de que el precio de los productos de mar cayeron hasta un 50%.

Bernardo Hernández, presidente de la Federación de Pescadores en este municipio, aseguró que los comerciantes no están comprando mucho producto porque no se está vendiendo, es decir, no hay consumo por parte de la población.

¿Qué provocó la caída de precios?

“Casi todo el producto bajo un 50 por ciento, por el regreso a clases, la falta de turismo, no hay puentes grandes, el turismo es quien consume el producto, y en Veracruz el consumo es muy poco al año”, comenta.

Especies bajaron drásticamente de precios en mercados | Foto: Raúl Solís

Además en Veracruz hay poca cultura del consumo, al año es de 8 kilos por persona cuando en otros estados es de 15 a 20 kilos. Insistió en que ha existido buen tiempo y la actividad se encuentra en un 100 por ciento, sin embargo, no hay buenas ventas.

Esto ha provocado que todas las especies se les estén comprando a los pescadores a muy bajo precio por parte de restauranteros y comerciantes.

Como ejemplo, citó que en la actualidad el precio del kilo de la Rubia estaba en 120 pesos y ahora se las pagan en 60 pesos; el abadejo estaba en 280 pesos y ahora se las pagan en 180 pesos y la cojinuda se las están pagando en 20 pesos.

“Esto nos afecta y pues hay producto y lo que cuidamos nosotros es que la gente siga consumiendo y no perder eso, porque ahí sí sería una crisis y quiebra para nosotros”, dijo.

Finalmente, indicó que más adelante los pescadores buscarán comercializar su producto a través de ferias gastronómicas o mejorar la venta de las especies que capturan y así evitar que lleguen productos de otras partes del país.