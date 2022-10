¿A ti te estresaba el horario de verano? cardiólogo y empresarios declaran

La despedida del horario de verano no será tan "dolorosa". Al menos no, para la mayoría de la población que año con año ha expresado su inconformidad con esa medida.

El regreso al "horario de Dios" era un deseo de gran parte de la ciudadanía que tenía episodios de estrés y para quien le era difícil la adaptación según cuenta el taxista Pedro Morales quien le cuelga esa medalla al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el próximo 30 de octubre, será la última vez que los mexicanos tengan que atrasar su reloj después de 26 años de hacerlo.

¿Regresar al horario normal trae ventajas o desventajas?

Atrás quedarán las llegadas o muy tarde o muy temprano, los despistados que siempre preguntaban la hora, o el tener que retrasar la manecilla del reloj de antaño que desapareció con los relojes inteligentes. Aunque hay empresarios que ven desventajas con la permanencia del “horario de invierno” para el grueso de la población es lo mejor que puede pasar.

“Todo mi pasaje comentamos y están de acuerdo con que ya lo quiten (el horario de verano), un buen punto para (Andrés Manuel López) Obrador, es algo desesperante y no vemos el beneficio en nada nosotros. Cuando se cambiaba es una desubicación terrible, en los antros, en la madrugada, era una cuestión de una desubicación porque cuando adelantaba la hora salían más tarde y nosotros teníamos más trabajo, se desestabilizaba y cuando se atrasaba, salíamos perdiendo nosotros porque cerraban los antros antes, y era un desorden totalmente”.

¿Qué opina un cardiólogo sobre el horario de verano?

Para el cardiólogo, José Gerardo Alonso Acosta, además de lo controversial del horario de verano, uno de los problemas que generaba es la mala adaptación de mucha gente puesto que este cambio producía estrés, ocasionalmente trastornos del sueño, irritabilidad e incluso hay reportes de incremento de infartos por esta razón.

"Este estrés de levantarse más temprano, de salir cuando está oscuro, en fin, hay mucha gente que no lo ve como un beneficio específico y la gente común, no ve ningún beneficio económico en el pago de la luz, siguen pagando exactamente lo mismo, entonces más bien lo ven como una carga, claro que no es el total de la población, hay mucha gente a la que no le afecta, que a lo mejor dice que se puede levantar más temprano a hacer ejercicio o salir más temprano a trabajar o que dura más tiempo la luz solar".

No obstante, apuntó que los estudios epidemiológicos incluso en otros países, se ha demostrado que, en ciertas poblaciones, el estrés puede llevar a trastornos del sueño, de la alimentación o problemas de trabajo. “El hecho de que se vaya a quitar yo creo que en general, a la mayor parte de la población va a causar no muchos cambios y para la gente que se estresa, yo creo que va a ser un beneficio en la salud”.

Opinó que en el caso de las industrias la situación podría ser distinta dado que su personal puede entrar más temprano o más tarde y está en juego el consumo de energía eléctrica, pero para la población en general, los cambios en los pagos por la luz, son nulos.

“Definitivamente la población que sí tiene estrés o que anda apurada por el hecho de que ahora me tengo que levantar más temprano y cosas por el estilo, yo creo que sí los va a beneficiar, el hecho de que ya no haya una carga, vamos a tener toda la vida el mismo horario como ha sido toda nuestra vida hasta hace 26 años que se impuso este, que era más que nada por los vuelos internacionales (…) pero los países del hemisferio norte, principalmente de Estados Unidos para arriba, todo Europa ellos sí notan mucho más este cambio de horario, más luz o menos luz y eso ellos lo han hecho toda su vida”.

Sin embargo, en México no se está tan acostumbrado a ello, se impuso, se aceptó, pero al final en las viviendas de la población general no se nota tanto el cambio de menor gasto de luz, abundó.

¿Cómo afecta a las empresas el gasto en la energía?

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, con el horario de invierno, podría haber problemas de inseguridad puesto que se oscurecerá más temprano, pero además podría implicar mayor gasto para el sector empresarial por tener más tiempo las luces prendidas.

"Vamos a ver cómo resulta, creemos que, para la industria, las empresas de servicio que inician desde muy temprano, va a afectar la operatividad y por ende los costos subirán sobre todo la electricidad, no hablando solo de la población civil en general sino de las empresas".

Recordó que los argumentos que usa el gobierno federal para poder generar la cancelación después de 26 años del horario de verano, es en razón de una supuesta consulta que se realizó, además de que según sus estudios no representaba ningún beneficio en materia energética dado que no hay un ahorro en energía eléctrica para la población.

“Esto definitivamente va a afectar en dos circunstancias que yo noto primordialmente, la primera en materia de seguridad, la ciudadanía no se encuentra del todo contenta, hemos tocado los temas anteriormente, el sector empresarial y el sector civil en el sector civil hay una sensación de inseguridad y más cuando por las noches va a salir la ciudadanía ahora a realizar sus actividades derivado de los cambios estacionales derivado de la naturaleza de nuestro planeta y la otra son los gastos en los que se incurre por parte de las empresas por tener más tiempo las luces prendidas”.

Una buena medida para regresar a "aquellos tiempos": cronista de Xalapa

El cronista de la ciudad, Vicente Espino Jara, recordó que ya en los años 20 había un acomodo de horario llamado “horario oficial” y en las invitaciones o correspondencia decía “se les cita a las 10 horas HO”, pero con el paso del tiempo y el desarrollo de carácter económico, los países fueron tratando de alinear más o menos sus horarios para movimiento del comercio, mercancías internacionales, uso de aeropuertos y de ello tiene 26 años, en que se volvió una política pública.

“Esto afectó a la ciudadanía porque altera de alguna manera el sistema normal del ser humano, al modificar sus horas de sueño y esto, bueno, hubo personas y las ha habido todavía quienes se sienten muy incómodas, pero ha sido parte de una política económica que de una política humana diría yo. Yo creo que regresar a la comodidad de las horas en que sale el sol, es una medida correcta para que se regrese a aquellos tiempos”.