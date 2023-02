¿Qué puedes comer en Cuaresma? Comerciantes te explican y dan precios

Comenzó lenta la venta de alimentos de la temporada como lentejas, habas, garbanzos, pescado seco y todo tipo de chiles para preparar los alimentos típicos de los días de vigilia.

Como parte de la tradición familias católicas elaboran platillos con estos productos a partir del Miércoles de Ceniza, que comienza la Cuaresma; esto como parte de los días de ayuno y abstinencia durante los días viernes de Cuaresma que consiste en no ingerir carne, según la antigua práctica de los cristianos.

Comerciantes de la zona centro de mercados, exponen que siempre en esta temporada tienen ventas altas de habas, lentejas y garbanzos, que son productos que se utilizan para los alimentos durante los viernes de Cuaresma.

¿Cómo van los precios de las semillas?

Comerciantes de abarroteras, comentan que los precios de estos productos se han mantenido, no se han elevado en los últimos meses como en otros casos; el kilo de lentejas está en 32 pesos, alverjón en 23 pesos, habas en 35 pesos, que es el alimento que buscan muchas familias porque las preparan con nopales, “son deliciosas, baratas y nutritivas”.

Cada Cuaresma, dice Mario Hernández, encargado de una de estas tiendas, hay muchas amas de casa que buscan comprar estos productos, “porque sustituyen a la carne, son como una forma de ofrenda, de comer alimentos que se pueden considerar un sacrificio para los fieles”.

También se eleva la compra de los distintos tipos de chile como son mulato o guajillo, que también han estado estables en sus precios, 130 y 140 pesos el kilogramo, respectivamente.

Pescado seco es el más caro

De estos alimentos, comenta Estela Pazos, el que menos se vende en la actualidad es el pescado seco, porque es caro. El kilogramo está en promedio en 350 pesos, pero puede llegar a más de 500.

Ante ese costo, hay familias que mejor no lo adquieren o lo compran por poquito, solo para no perder la tradición, “pero está claro que son menos los que compran este alimento”.

Explica que por su elaboración es caro, “nosotros no podemos darle en menos porque los distribuidores no le dan caro, pero las familias ya no lo compran tanto”.

Para no gastar tanto optan por el charal que es un pescado más pequeño y barato, sale en 55 pesos el kilogramo, aunque es menos delicioso, pero es un platillo típico de esta temporada que es más religiosa. De lo que menos se vende en la actualidad está el pescado seco; el kilogramo está en promedio en 350 pesos.