Miércoles de Ceniza en Veracruz: fieles católicos acuden a la Catedral

Veracruz, Ver.- Este miércoles inició el periodo de Cuaresma con la imposición de la Ceniza que recuerda las palabras bíblicas "Polvo eres y en polvo te convertirás".

Se trata de un periodo litúrgico de reflexión y conversión, que marca la Iglesia católica.

Fue a las 8:00 horas en la catedral de Veracruz, donde el obispo Carlos Briseño Arch ofició la primera misa del día a la que asistieron decenas de feligreses para formar parte de esta actividad.

Ahí recordó que el tiempo de cuaresma tiene una duración de 40 días, en donde las personas de fe, tratan de vivir de una forma especial y prepararse para el encuentro con Dios, acudiendo al sacramento de la reconciliación, procurando intensificar la vida espiritual y tratando de potenciar la forma de dar a los demás.

“También ayudándonos a nosotros mismos en esta sociedad tan ironista, que nos ha acostumbrado a buscar solo nuestro placer. Hay que sacrificar nuestro placer en aras de los demás, como aquel padre que se tiene que sacrificar por su hijo o por un hermano”, comentó.

¿En qué consiste el ayuno?

El prelado dejó claro que más que privarse de comer durante los días de cuaresma, como una penitencia, una de las mejores acciones que puede realizar un buen cristiano es ayudar al prójimo.

“El ayuno tiene que ver mucho con nuestra caridad, pero también con nuestra disciplina, el privarnos de la carne en algún tiempo, era un platillo muy caro y era más fácil y más barato comer pescado, entonces de alguna manera uno se privaba de comer carne, para ocupar ese dinero en dárselo a los pobres y comer algo más barato”, comentó.

Roberto Reyes Anaya, Párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa, recuerda que este tiempo es un llamado a la conversión | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Briseño Arch mencionó que todos podemos “ayunar”, podemos sustituir esa creencia por otros tipos de ayunos, es decir, acudir a visitar a un enfermo, hacer algo positivo por el prójimo, el objetivo es privarme de mi, salir de mi egoísmo y darme al otro.

Pidió más oración y ayudar a los necesitados que santifica más que dejar de comer carne y comer mariscos, por ello es que la iglesia católica ha otorgado el permiso de hacerlo.

“El comer carne o no, no es el sentido de la cuaresma, creo que más bien es el sentido de ser austeros, de la austeridad, no solamente en la manera de comer sino en nuestra manera de tratar a los demás. Reducir la Cuaresma a una comida, es quitarle el sentido, el ayuno debe ser para hacer algo mejor por los demás. La austeridad en la comida como debe ser en el corazón”, comentó.

¿Cuál será el horario de la catedral de Veracruz para el Miércoles de Ceniza?

El sacerdote católico señaló que la feligresía tiene los recursos del ayuno y la confesión, pero también se debe alimentar la fe.

Es de mencionar que desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se estará imponiendo la Ceniza a la feligresía, y posteriormente de 5 de la tarde a 7 de la noche, con la misa que cerrará este día.