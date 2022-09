¿Qué retos y estrategias tiene la nueva presidenta del OPLE? Alicia Delgadillo declara

Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la realización de procesos electorales equitativos, visibilizar el trabajo de los colaboradores del organismo y defender la autonomía forman parte de las estrategias de trabajo de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz.

Con más de 20 años de experiencia en el área electoral, asegura que asume con responsabilidad la función que le fue encomendada, pero sobre todo con el compromiso de respetar y hacer válida la participación ciudadana.

¿Qué relación tiene el OPLE con la ciudadanía?

En entrevista otorgada a Diario de Xalapa refirió que desde su llegada al organismo inició un diagnóstico de las diferentes áreas, a fin de tener acercamiento con el personal y, de esta manera, poder identificar las necesidades y espacios de oportunidad.

El OPLE no solo hace acciones durante el proceso electoral, enfatiza Marisol Alicia Delgadillo Morales |Foto: René Corrales

“Es necesario hacer visible el trabajo de los trabajadores del organismo, de las actividades que se están haciendo fuera del proceso electoral, ya que la función del OPLE no concluye con el término del proceso electoral. Estamos en la etapa de preparación con los trabajadores, hemos tenido estos acercamientos para robustecer la cultura y el desarrollo de la organización con miras para la preparación del proceso electoral de 2024”, dijo.

Manifestó que entre sus intereses está lograr la cultura del desarrollo organizacional, la no discriminación y la igualdad laboral, “es obligación del organismo generar la inclusión de todos los grupos vulnerables para que puedan acceder a cargos de elección, pero la inclusión debe partir desde el propio órgano electoral”.

“Se tiene que hacer visible su trabajo, la ciudadanía debe saber lo que se está haciendo fuera del proceso electoral, que hay actividades que ellos (los trabajadores) desarrollan, se tienen que valorar sus aportaciones al interior, se debe ponderar que desde el ámbito de la administración todo el personal es indispensable”, expuso.

Además del acercamiento con los trabajadores, indicó, se plantea tener reuniones públicas con los representantes de los partidos políticos, a fin de generar un acercamiento.

“Tenemos proyectado hacer reuniones para platicar sobre la percepción que tienen del propio OPLE y del contexto social, los partidos representan a la ciudadanía, son el conducto a través del cual la ciudadanía se manifiesta y participa en la vida política”, comentó.

En torno a una posible revisión a la pasada administración, a cargo de Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que la fiscalización y la auditoría corresponde al órgano de control interno, así como al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

“Nosotros como administradores actuales lo que haremos es hacerles llegar la información que oportunamente nos sea requerida; en ese tenor seguiremos en esa dinámica, pero en los ejercicios fiscales previos no se realizó mayor observación, por lo que en términos generales no debería existir alguna situación contraria”, expresó.

¿Cuál será el presupuesto para el OPLE en 2023?

La consejera presidenta destacó que se están elaborando el Programa Operativo Anual y los planes para el 2023, año previo a la realización de los comicios en los que se elegirá al gobernador del Estado y a los legisladores locales.

Marisol Alicia Delgadillo Morales ha trabajado también en el ámbito académico | Foto: Jesús Escamiroza

“El 2023 implica el inicio del proceso electoral durante los últimos meses del siguiente año inicia la etapa de preparación que implica la elección de gobernador y de diputados locales, eso marca diferencia respecto del ejercicio previo”, comentó.

Recordó que, además, se tiene la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, lo cual debe verse impactado en el proceso electoral.

“No podemos manejar una cifra, pero tenemos proyectado que durante el mes de septiembre deberá ser remitido al poder Ejecutivo para que realice las gestiones ante el Congreso del Estado, estamos trabajando a marchas forzadas, haciendo un esfuerzo para generar un programa operativo que incluya una mejora en la organización y considerar el desarrollo del proceso electoral”, manifestó.

¿Cómo va la autonomía del OPLE en Veracruz?

Sobre el tema de la autonomía del OPLE, Delgadillo Morales puntualizó que los integrantes del Consejo General están obligados a cumplir con la norma y los principios de imparcialidad e independencia que rigen el área electoral, por lo que cualquier vulneración a estos se considera una falta grave.

“En el caso particular de los consejeros y consejeras un acto de este tipo es motivo de remoción, en ese contexto tenemos que ponderar que nuestra actuación siempre es evaluada y vigilada”, opinó.

Además, comentó que se tiene el compromiso moral de hacer valer la imparcialidad e independencia en la toma de decisiones para garantizar procesos electorales que transiten con la confianza de la ciudadanía y tengan impacto en la participación de los votantes.

“Tenemos a nivel nacional un alto margen de participación ciudadana, pero en el ámbito local podemos mejorar y eso va a partir de lograr la confianza en la ciudadanía. No significa no tener comunicación, debemos tener apertura para todos los actores políticos y tenemos que colaborar con los poderes del estado en la generación de la democracia”, comentó.

¿Cuál es la trayectoria de Marisol Alicia Delgadillo Morales?

La consejera destacó que tiene más de 20 años laborando en el área electoral, por lo que cuenta con las bases necesarias para poder desarrollar un buen trabajo durante el periodo de siete años por el que fue nombrada.

“Hace muchos años yo intenté ser consejera, cuando todavía era el Instituto Electoral Veracruzano y la designación la hacía el Congreso del Estado, pero no se dio. Me he venido preparando, he concatenado mi preparación profesional con lo académico para poder ofrecer a la ciudadanía el mejor trabajo que pueda realizar”, dijo.

Reconoció que su nombramiento implica grandes retos; sin embargo, logró llegar al cargo tras una selección exhaustiva que inició con una consulta abierta que implicó varios procesos, entre ellos, un examen, la elaboración de un ensayo, una entrevista con consejeros y la valoración del currículo.

En el caso de ser mujeres tenemos otro tipo de valoración, cuestionamiento y posicionamiento, pero hacemos lo mismo, las mujeres y las niñas tenemos el derecho de ser lo que queramos

"En estos momentos hay apertura a la paridad lo que se debe aprovechar y participar. Con este tipo de selecciones se garantiza a la ciudadanía que quien asuma los puestos tiene las herramientas, la aptitud y la actitud para desarrollar el encargo”, agregó.