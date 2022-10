¿Qué se sabe del caso de la enfermera desaparecida? familia y sindicato protestan

Familiares, amigos y compañeros de la enfermera Itzel Valdés Pérez quien desapareció en la ciudad de Xalapa desde la mañana del jueves 20 de octubre mantienen su búsqueda y exigen a las autoridades su aparición con vida.

Este viernes, un grupo de compañeras de la joven de 32 años se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir su aparición con vida, para este sábado se tiene programada una marcha por las calles de la ciudad que tendrá como punto de salida la clínica 10 del IMSS.

Durante la protesta de ayer, compañeras de trabajo de Itzel recordaron que la joven madre de 32 años, labora desde hace más de 10 años en la clínica número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el área de Urgencias Pediátricas de la capital del estado ubicada sobre la calle Nicolás Bravo del centro.

Sin embargo, la mañana del jueves, cuando salió de guardia cerca de las 8:10 de la mañana, sus familiares perdieron toda comunicación con ella y su teléfono celular fue apagado. “Es nuestra compañera y amiga, es madre de familia, es esposa, sus hijas la esperan”, dijeron.

Sus amigas y compañeras de trabajo protestaron sobre la escalinata de la Catedral de Xalapa para solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice la búsqueda.

“Queremos su apoyo porque ya se levantó el acta, ya revisaron los videos y no nos tienen respuesta ya son 24 horas y en este momento el tiempo es valioso, no sabemos dónde está, no sabemos si está padeciendo, si está sufriendo, si tiene frío o hambre, sus hijas la necesitan, es una niña de 2 y una niña de 6 años, su esposo, nuestros pacientes también la necesitan, nosotros como compañeras vamos a exponernos a lo mismo que ella, necesitamos apoyos de las fiscalías ya”.

De acuerdo con Susana Ronzón, Jaqueline López y Jessica Jiménez, no hay una respuesta por parte de las autoridades sobre su paradero. “Cumplió con su horario y después de salir de su guardia desapareció. Ella es una persona muy tranquila, muy responsable. Su esposo ya no la localizó y ya no sabemos nada de ella. Salió a las 08:10 de la mañana (del jueves 20 de octubre). No nos tienen respuesta, en estos momentos el tiempo es valioso”, expresaron.

Itzel Valdés tiene su domicilio en la colonia Revolución por lo que exigieron a las autoridades actuar de manera pronta para su pronta localización.

¿Qué denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sobre desaparición de enfermera?

Por su parte, José Martín Sosa Nepomuceno, secretario general de la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) hizo un llamado al gobernador Cuitlahuac García Jiménez y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para movilizar los brazos de la ley y acudan al llamado de sus familiares, amigos y compañeros de la enfermera.

A través de un comunicado recordó que Itzel Valdés Pérez desapareció el jueves al salir de su jornada laboral sin que se tenga noticia de su paradero hasta el momento. “El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social apelamos al compromiso del gobierno municipal y estatal de realizar las acciones pertinentes para garantizar su regreso a su hogar, sana y salva”.

Recordó que el acceso a la seguridad es un derecho humano y debe ser tratado como un tema prioritario proteger a los ciudadanos en todo momento, “siendo más que, la enfermera Itzel, es un miembro de nuestra sociedad de moral íntegra, trabajadora y que aporta sus cuidados y conocimientos a la sociedad a través de su noble profesión”. “Es así que levantamos la voz y fijamos nuestra postura en demanda del máximo esfuerzo de nuestras autoridades, poderes ejecutivos y policiales”, concluyó.