¿Qué tan peligroso es automedicarse con síntomas de dengue?

Veracruz, Ver.- Luego de que Veracruz ocupa uno de los primeros lugares en casos de dengue con más de 5 mil enfermos y cuatro defunciones, el médico del área de urgencias Patricio Ethan Ale Daowz Monroy llama a la población a que, ante cualquier síntoma, acudan con el médico para llevar un adecuado tratamiento de la enfermedad. Y es que, recordó que como toda patología puede causar la muerte si no se toman en cuenta ciertas recomendaciones.

En entrevista para Diario de Xalapa, el especialista del Hospital D´Maria destaca que en los meses de junio, julio y agosto se registra una mayor incidencia en los casos de dengue y después de llegar a su pico máximo, desciende hasta que concluye en el mes de diciembre.

¿Cuáles son los riesgos de la automedicación?

Explicó que el mosco transmisor del dengue ha evolucionado como cualquier organismo y se ha adaptado a todos los ambientes por lo que se han tenido que reforzar las campañas de prevención.

En ese sentido pide a la población que ante cualquier síntoma de dengue, es mejor acudir con el médico para un tratamiento adecuado y no automedicarse. “En los primeros signos de alerta, hay que ir con un médico para un buen diagnóstico y tratamiento, no es bueno automedicarse, hay que ser valorados y será bajo su criterio si pide que se hagan una prueba o lo que consideren”, externó.

Sobre todo los pacientes presentan morbilidades como la diabetes, hipertensión, que repercute en la forma cómo puede evolucionar.

Ale Daowz Monroy recuerda que en los pacientes adultos mayores con comorbilidades su respuesta inmune está más disminuida y puede repercutir más por lo que pidió estar especialmente atentos en estos casos. “También hemos visto que cuantas más infecciones por dengue tengas, es más severidad, supongamos una persona de 70 años que le ha dado más veces dengue es diabética e hipertensa tiene más chance de complicarse”, expresó.

El especialista detalló que existen cuatro serotipos de dengue, por lo que cualquier persona se puede enfermar hasta cuatro veces y entre más veces se enferman, generan cierta inmunidad pero si se llega a presentar una infección hay mayor índice de complicaciones.

¿Qué opina doctor de las posibles negligencias?

En cuanto a la presunción de dos menores que fallecieron por dengue debido a que no se les dio la atención necesaria, el médico de profesión consideró que se debe revisar el expediente para determinar qué fue lo que sucedió. “Muchas veces viéndolo desde mi punto de vista como médico es muy fácil señalar y decir que es negligencia, que se hicieron mal las cosas pero nos saben decir detrás de eso que paso, es importante revisar estos temas con comités, que vayan más a fondo de que paso, si se omitió alguna situación”, expresó.

Aseguró que hay protocolos basados en la guía práctica clínica, donde se clasifica a los pacientes y su estado de gravedad, para saber qué conductas llevar a cabo con cada uno.

Insistió en que durante los primeros datos de síntomas es importante acudir con un médico para que te de un diagnóstico y el debido tratamiento.

Ante cualquier signo de enfermedad se debe consultar a un especialista, dijo Patricio Ethan Ale Daowz Monroy | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

“El médico debe hacerte saber cuáles son los datos de alarma porque hay un dicho que dice que los ojos no ven o que el cerebro no sabe, entonces si no sabemos qué es lo normal lo vamos a dejar pasar, es importante acercarse con el médico o doctor y saber que es lo malo, si me pasa esto que tengo que hacer, es importante establecer los datos de alarma”, indicó.

El especialista hizo la recomendación de la utilización de los pabellones en casa. “No está de más, usarlos en el tema de hospitalizados pues si se recomienda siempre y cuando estén en un área crítica, hay medidas que se usan y una de ellas es el pabellón”, mencionó.