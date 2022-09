Esfuerzo y trabajo son sus pilares; realiza fletes desde los 50 pesitos: la historia de Don Darío

Orizaba, Ver.- Recorre diariamente más de 30 kilómetros a bordo de un triciclo, sus piernas y brazos son su única herramienta, con una agenda que a veces inicia a las 3:00 horas de la madrugada Don Darío Eugenio Reyes tiene una familia a quien mantener y debe llevar dinero a casa por ello los pocos estudios y la falta de un empleo formal no es impedimento para salir adelante y hoy es conocido por todos como el “Tricitansporte Orixtac”, que hace fletes que a veces van desde los 50 pesitos.

Después de trabajar más de 12 años para una empresa como vigilante Darío cuenta que estando en su casa pensando "¿Ahora qué haré?, Para qué soy bueno?", esas preguntas que se formulan cuando la necesidad entra a la casa cuando el trabajo falta, fue entonces cuando una voz interior le respondió ¡pues el triciclo, soy bueno con mi triciclo, puedo hacer fletes! y así empezó a poner manos a la obra.

Apoyado en todo momento por su esposa, el fletero encontró en las redes sociales una manera de conseguir más clientes y así empezó esta experiencia de vida de modernidad ligada a la cultura del esfuerzo y el trabajo que sus padres le enseñaron en su hogar, donde la pobreza no era impedimento para que las buenas lecciones de vida fueran parte del día a día en lo que aprendía de su padre.

“En mi familia nos enseñaron desde pequeños a trabajar, nos dieron la oportunidad, nos dijeron si gustas ahí está el trabajo y así empecé”, desde los 6 años aprendió a ganarse el pan separando vidrio de colores, labores sencillas que su papá lo ponía a hacer, pero la escuela era importante y terminó la primaria, sin embargo la necesidad lo llevó a trabajar vendiendo pan, tamales, hasta que lo contrataron como vigilante.

“Yo le digo a mi hijo, en la vida yo soy tu maestro y debo enseñarte todo lo que yo sé y a veces me acompaña a trabajar, creo que habiendo maneras se debe uno ganar una moneda, buscar un trabajito, nunca andar pidiendo que te regalen”, expresa don Darío.

Una manera segura y ecológica de transportarte

En un día normal llega a tener de 2 a 4 fletes diarios, en Facebook lo contactan y por whatsApp le mandan mensaje para agendarle un servicio que va desde un tanque de gas, una cama, comedores y hasta un rotoplás, son una infinidad de artículos los que le ha tocado mover desde Ixtaczoquitlán hasta Nogales, la distancia y el peso son los marcadores para cobrar el servicio comenta.

“Normalmente voy solo porque si llevo cargadores ya no sale, yo tengo que ver como acomodar todo para que se pueda, a veces andamos todo el día en el triciclo y si es cansado por eso trato de no estar mucho tiempo parado porque cuando llevo más de 3 viajes ya ando adolorido y mejor le sigo al otro día”, nos cuenta ya al finalizar su día laboral.

Por whatsApp le mandan mensaje para agendarle un servicio que va desde un tanque de gas, una cama, comedores y hasta un rotoplás / Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Orizaba

En temporada de lluvia trata de empezar muy temprano para que la lluvia no afecte, usar suéter o impermeable no es opción porque a veces estorba más de lo que ayuda por eso mejor intenta agendar sus citas y pedalear muy rápido para no llegar tarde con sus clientes, la hora de la comida no es como la de todos ya que algunas veces una torta y un tamal en una mano y el triciclo en otra es parte de su modo de vida.

“Veo las dos cosas porque depende de la distancia me desplazo más rápido o más lento, tiene que ver la distancia y el peso para saber cuanto cobrar, por ejemplo cuando me mandan a cargar un tanque de gas son 50 pesos para llevarlo a la gasera a cargar y de regreso. Siempre pregunto que voy a llevar para hacer mi presupuesto, por la distancia si son 4 o 5 horas son 150 pesos, si son más de 8 horas son 350 o más”, afirma.

Andar en las calles pedaleando en el triciclo no es algo sencillo son más de 30 kilómetros los que recorre pero en ese trayecto sus compañeros son los automovilistas, motociclistas, choferes de camión y demás autos que en algunas ocasiones no tienen precaución y al verlo en el triciclo se les hace fácil pitarle, apurarlo y hasta en algunos casos aventarle encima el auto ocasionando más que susto, accidentes que ponen en peligro su vida.

En temporada de lluvia trata de empezar muy temprano para que la lluvia no afecte, usar suéter o impermeable no es opción / Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Orizaba





Darío relata como hace poco tiempo un taxista lo arrolló causando que la llanta del triciclo terminara doblada, él se salvó por esta ocasión pero el susto fue grande, un hecho que expresa es una falta de respeto, porque el circular en este medio de transporte no lo hace menos importante.

“Algunos no se si no me ven o se hacen pero me pasan a traer, un taxista aquí en el centro me aventó y me tocaba a mi el paso uno me lo cedió pero el susto fue mucho, yo siento que a veces dicen yo puedo más que tú y yo me paso, se debe tener respeto tanto el automovilista conmigo, como yo con ellos”.

La educación vial es un problema muy grande con la que siempre padece el fletero que afirma que si las personas recibieran educación vial desde el kínder o primaria esto no pasaría, “deben enseñarle a los niños desde chiquitos que si llevas carro debes ceder el paso, si llevas bici, fíjate bien que no pase nadie”, son soluciones que él cree se debería poner en acción desde ya para evitar accidentes.

Espera que su emprendimiento y su manera de sacar adelante a su hijo y esposa le de para muchos años más en donde cada viaje comenta es un reto para él porque nunca sabe que cosa nueva le espera al llegar y ver qué transportará ese día.

Sus redes sociales son @GenioReyOirad(Fletes económicos y ecológicos) en Facebook donde explica con medidas y costos el precio de sus servicios y al número 272 593 9805 en whatsApp pueden localizarlo para agenda sus servicios. Todos los contratos que hace deben ser por escrito y no verbales para darle más formalidad y valor a su esfuerzo.

