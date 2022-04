¡Marchan por todas! Alzan la voz por feminicidio de Juana Ovando

"Juana no murió, su vecino la mató", gritan cientos de mujeres que decidieron no quedarse calladas ante el asesinato de Juana Ovando, joven de 21 años originaria de Agua Dulce, el pasado miércoles 20 de abril.

El primer contingente estuvo formado de niñas con sus madres. Las menores también gritaban a todo pulmón: "mujer escucha, esta es tu lucha" y portaban pancartas con leyendas como "Nosotras no vamos a crecer con miedo".

Te puede interesar: Libros que debes leer para comprender más el feminismo

Este domingo, tras el asesinato de "Johana", como le decían algunos de sus amigos, distintos colectivos organizaron una marcha que salió del Teatro del Estado hacia la Plaza Lerdo, en la que la mayoría de ellas acudieron vestidas de negro, con paliacates verdes y morados.

"Eduquemos de pequeños para no repetir #NiUnaMenos", "Por aquellas que no están, que no pudieron gritar, que no pudieron luchar, por ellas marcho y alzo mi voz", "Quiero que mi hija no corra peligro", "No más niños sin mamá", "Estar viva no debería ser un logro", "Marcho por todas", dicen algunas de las cartulinas con las que protestan.

En el monumento a La Madre, sobre la avenida Ávila Camacho, con el puño derecho en alto, guardaron un minuto de silencio en memoria de Juana, para después cantar la canción "Sin Miedo" de Vivir Quintana en el mismo sitio.

"Que tiemble el Estado, los cielos, las calles; Que tiemblen los jueces y los judiciales; hoy a las mujeres nos quitan la calma; Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas; destrozan sus cuerpos, los desaparecen; no olvide sus nombres, por favor, señor presidente".

Por todas las compas marchando en Reforma; Por todas las morras peleando en Sonora; por las comandantas luchando por Chiapas; Por todas las madres buscando en Tijuana.

"Cantamos sin miedo, pedimos justicia; Gritamos por cada desaparecida; Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!";Que caiga con fuerza el feminicida".

Local Proponen cárcel para los que acosen en calles a mujeres

Como se va haciendo costumbre, en el restaurante "La Enchiladería" con una mesa colocada sobre la banqueta les ofrecieron agua a las participantes de la marcha. Al llegar al Viaducto del Parque Juárez, se escuchaba al unísono "Somos malas podemos ser peores", "no que no, si que si, ya volvimos a salir" y "justicia" mientras sonaba la batucada.

Ante la expectación de decenas de familias que veían la marcha pasar, las mujeres no se cansaban de gritar. Algunas de ellas portaban flores blancas con las que despedían a la joven.

Al llegar al centro de la ciudad, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya resguardaba el Palacio Municipal y la Catedral Metropolitana de Xalapa que permanecía cerrada.

Y se escuchó: "el que no brinque es poli", "Me cuidan mis amigas, no la policía". Sobre la calle Enríquez realizaron un pase de lista de las víctimas de feminicidio en Veracruz, a Juana le habría arrebatado la vida un vecino tras tener una discusión; el presunto responsable, ya fue detenido.