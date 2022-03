Proponen cárcel para los que acosen en calles a mujeres

Legisladoras, activistas, académicas e investigadoras presentaron el primer borrador de la Ley anti “acoso callejero”, con la cual se pretende visibilizar este tipo de violencia en contra de las mujeres veracruzanas.

La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, dio a conocer que se busca, además, prevenir este delito que la mayoría de veces las víctimas no denuncian. Refirió que en el primer borrador se estipula que se pudiera aplicar una sanción de uno a cuatro años de cárcel para acosadores, así como una multa económica.

“Esta reforma hará posible que en el momento en que haya sido aprobada, miles de mujeres nos sintamos protegidas en las calles porque los acosadores ya no tendrán carta abierta para vulnerar nuestros derechos. Es un borrador, se trata de una propuesta de análisis que puede ser modificada y mejorada”, dijo. Indicó que es momento de contar con el marco jurídico adecuado para que los acosadores piensen antes de vulnerar los derechos, “las mujeres no sólo nos vemos afectadas por ello, sino que tenemos la capacidad de liderazgo para visibilizar la discriminación de género que nos sigue obstaculizando”. “La violencia en los espacios públicos o comunitarios es de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual hasta asecho o abuso, hablamos de manoseo, exhibismo obsceno, entre otras”, comentó. Puntualizó que la encuesta del 2016 emitida por el INEGI reveló que la violencia ejercida contra las mujeres en el espacio comunitario ocurrió en la calle y parques, con 65.3 por ciento; seguido del microbús o autobús, con 13.2 por ciento; y en el metro, con el 6.2 por ciento.

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar este tipo de hechos se encuentran: Se trata de algo sin importancia que no le afectó el 49.5 por ciento, miedo a las consecuencias o amenazas 7.3 por ciento, vergüenza 8.9 por ciento, y no sabía cómo a dónde denunciar 15.2 por ciento.

“Estos son datos terribles, nosotras mismas normalizamos la violencia porque cerca del 50 por ciento consideramos que no le afectó, yo me encuentro entre esas, qué significa este dato, que cerca de un millón de mujeres en el estado de Veracruz hemos sufrido violencia en las calles y no hemos denunciado ni acudido a ninguna institución a denunciar, evidentemente, esto tiene que cambiar”, expresó.

Esta iniciativa propone adiciones y reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en su artículo 8, a fin de fortalecer el concepto de violencia comunitaria, incluyendo el acoso sexual en espacios de transporte público, toda vez que la definición es general y no brinda certeza jurídica a esta forma de violencia que se presenta en el espacio público, dejando en indefensión a las mujeres que lo padecen.

Asimismo, se plantea una adición del artículo 11 BIS con la intención de que las instancias de gobierno garanticen una atención inmediata cuando se presente este tipo de violencia, se generen políticas públicas para el establecimiento de mecanismos de vigilancia y se incluyan campañas que promuevan la eliminación de cualquier tipo de acoso, intimidación u hostilidad en los espacios públicos o sitios de traslado

Además, se propone una reforma al Código Penal para el estado de Veracruz para establecer la definición de un tipo penal precisando que el delito se configurará cuando se presente en espacios públicos o medios de transporte.