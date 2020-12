¿Quieres regresar al Semáforo Rojo?; no salgas a festejar, la petición

A redoblar esfuerzos para seguirse cuidando y con ello evitar el colapso del sistema de salud, así como a evitar que el estado vuelva a pintarse de rojo en el semáforo epidemiológico, lo cual afectaría gravemente porque terminaría con muchas pequeñas y medianas empresas lo que impactaría directamente en el empleo de los xalapeños, llamó Bernardo Martínez Ríos, presidente de Canaco Xalapa. El llamado es a quedarse en casa y a no confiarnos, asentó.

Con él coincidió Luis Sánchez, quien está al frente de la Coparmex Xalapa, quien añadió que el llamado es a valorar asimismo el valioso y heroico trabajo de médicos, enfermeros, enfermeras y todo el personal de salvación que día a día arriesga su vida.

Insistió en lo importante que es en estos momentos no participar en fiestas y reuniones grandes; a ponderar la salud tanto propia como de las personas que nos rodean, así como a salir para lo más indispensable, a hacerlo temprano, cuando no hay tanta gente en la calle o por la noche.

El exhorto a la población en general es a continuar cuidándose, a extremar las precauciones para salvaguardar la salud, porque son momentos críticos, en donde todos y cada uno de nosotros debemos actuar con responsabilidad.

“Cerremos filas para que se reactive la cultura, las actividades deportivas, la industria y que también podamos regresar a nuestras aulas que tanto extrañamos”, asentó Silvia Ylenia Salmerón Landa, secretaria general del sindicato Renovador Magisterial Veracruzano (SRMAV).

Hizo énfasis en que la paciencia y la empatía deben prevalecer ahora y siempre, por lo cual envió un saludo a los lectores de Diario de Xalapa, a quienes deseó una noche llena de armonía, paz y sobre todo mucha salud.

El cronista emérito de Xalapa, José Zaydén Domínguez, hizo un llamado a evitar aglomeraciones, a usar el tapabocas, a evitar las fiestas y celebraciones donde se congreguen muchas personas donde no se pueda conservar la sana distancia ni las medidas que ya todos conocemos.

Dijo que es urgente evitar ante todo los lugares que estén siendo muy visitados. La opción sería tomar senderos donde hay poca circulación y preferir sobre todo las horas en las que aún no hay tanta gente en las calles para hacer compras y alguna otra actividad.

La maestra Rosa Elia Ramírez, quien tiene 9 meses sin asistir a su aula, sin recibir el abrazo de sus alumnos de tercero de preescolar y sin llenarse el alma con sus sonrisas, sus ocurrencias y su inteligencia, dijo que si es necesario seguir confinados en casa durante dos o tres meses más será mejor a no tener la oportunidad de volver estar juntos sin tener que lamentar pérdidas irreparables.

Dijo que ha mantenido un estrecho contacto con los padres de sus alumnos para saber cómo están y lo que les pidió hicieran tarjetas donde expresaran sus deseos y casi todos sus alumnos pidieron salud para poder regresar a su escuela querida.

Para María Luisa Méndez, madre de familia y jefa de manzana en la colonia Benito Juárez, opinó que es preferible pagar un poco más al hacer las compras en los comercios cercanos a su casa a asistir a tiendas que en estos días se encuentran saturados, pues la salud en estos momentos es lo más importante.

Dijo que comparte con sus vecinos esta opinión para que eviten al máximo las aglomeraciones, para que hagan conciencia y no hagan grandes reuniones, ni los bailes que año con año se hacen en Navidad y Año nuevo donde está el retén de policía de Bolivia, por lo que este año no habrá esos festejos.

En Veracruz coinciden en llamado a no realizar grandes celebraciones

Veracruz, Ver.- Líderes de sectores en el puerto de Veracruz coincidieron en el llamado a la población, para evitar celebrar fuera de casa y generar aglomeraciones en lugares públicos durante las fiestas decembrinas de Fin de Año, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV2.

El vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza, pidió a la población veracruzana cuidarse para evitar ser contagiados de Covid-19, ya que de esta forma contribuirán a que el coronavirus no siga expandiéndose.

Dijo que es necesario que se atiendan de manera estricta las indicaciones de autoridades del sector salud, sin importar que estas sean incómodas, ya que en ocasiones se busca la comodidad en el uso de cubrebocas, sin pensar que se pone en riesgo a otras personas.

“Una invitación a que todos pongamos de nuestra parte para evitar contagio, sobre todo están los cubrebocas de válvula, que los llaman cubrebocas egoísta, es decir, cuida a quien los usa pero no cuida a las demás personas, por eso usemos lo que nos recomienden”, el vocero de la Diócesis de Veracruz.

El médico Lorenzo Castañeda Pacheco pidió a la población que estas fiestas decembrinas sirvan de reflexión para generar conciencia sobre la importancia de atender las medidas de prevención que recomiendan autoridades del sector salud.

Pidió que las celebraciones se lleven a cabo en casa, con la compañía del círculo familiar más cercano, ya que en otros años habrá tiempo para celebrar como se hacía anteriormente.

“Que hagan conciencia de que estamos cerrando un año muy difícil y todavía el próximo año que se nos viene se espera algo difícil, por eso hay que atender las recomendaciones que nos están dando las autoridades, que el único fin que se tiene es cuidarnos”.

Del mismo modo, llamó a los jóvenes, para evitar que se expongan a celebraciones masivas, ya que de contagiarse podrían ser un riesgo para sus seres queridos como padres y abuelos.

Solicitó conciencia y empatía también para el personal de salud, el cual también está poniendo en peligro su vida y salud así como las de sus familiares por atender en su mayoría a personas que en su momento fueron irresponsables con las medidas preventivas.

El regidor décimo con la Comisión de Salud del ayuntamiento de Veracruz, Juan de la Cruz Sánchez, hizo el llamado a la ciudadanía a que en estas fiestas decembrinas, eviten realizar y acudir a actividades con concentraciones grandes de personas como reuniones y fiestas y por el contrario haya conciencia y se queden en su casa.

De igual manera llamó a la colaboración para dar aviso a las autoridades municipales de eventos y fiestas, para que puedan ser intervenidas y con ello disminuir posibles focos de infección.

Las denuncias pueden hacerse mediante redes sociales del Ayuntamiento o bien comunicarse al palacio municipal.

Arturo Matiello Canales, presidente de la Asociación de Consejos de Participación Ciudadana, lamentó que en las calles y lugares públicos sea evidente la presencia de aglomeración de personas, cuando el riesgo de la pandemia por Covid-19 no ha terminado.

Señaló que es necesario que se tome conciencia, sobre todo ante una nueva cepa del coronavirus, que se expande por el continente europeo, sin que autoridades mexicanas hayan tomado medidas hasta ahora.

“Va haber un avance muy rápida porque además la nueva cepa que está expandiéndose en Gran Bretaña se está expandiendo en Europa y seguramente ya llegó a México porque no hay ninguna restricción”.

El también catedrático y rector de la Universidad de las Naciones dijo que de no revertir el comportamiento de la población en esta temporada decembrina, Veracruz regresará pronto a color naranja y rojo en el semáforo de riesgo Covid.

Población relajó medidas de prevención: médicos

ORIZABA, Ver.- “La población no recibe un mensaje de certeza de la pandemia y por ello, observamos, como sector salud, que la población relajó las medidas de prevención" y con ello se incrementa el riesgo de contagio por Covid-19, coincidieron los médicos Juan Del Bosque Márquez y Gilberto Falcón Lara.

Entrevistados por separado, doctor Del Bosque indicó que la vacuna contra el Covid-19 no es la panacea, "vamos a estar en una etapa de prueba y faltan años para dar certidumbre de un resultado de protección”, dijo.

Abundó que, por lo pronto, los únicos responsables de los cuidados somos nosotros, por lo que debemos mantener el uso de cubrebocas y privilegiar la sana distancia.

El doctor Falcón Lara dijo, por su parte que es indispensable lavar constantemente las manos y que la limpieza de las mismas sea de por lo menos 20 segundos con suficiente agua y jabón; desinfectar en casa lo que puede estar infectado como lo son las perillas de las puertas.

Local Veracruz, entre las 10 entidades con más casos acumulados a Covid-19

Ambos reconocieron que los mexicanos son muy fiesteros y más en esta temporada navideña, pero insistieron, no se debe bajar la guardia, por lo contrario, se tienen que evitar las grandes fiestas y reuniones para evitar el contagio.

"Hoy, todos queremos ver a papá, mamá, los abuelos, pero hay que tener cuidado de no llevarles el contagio a su casa", subrayó el doctor Del Bosque.

La situación es crítica, enfatizó el doctor Falcón, quien abundó que la agresión del virus en el ser humano es tremenda y como se ha visto en muchos casos, es mortal. “Por ahí debemos empezar en la conciencia”, subrayó.

Agregó que la población debe despertar y amarse, pues solo así permanecerá fuerte y podrá hacer frente a la pandemia, “tenemos que sobrevivir para ayudar a nuestra gente y a todos lo que lo necesitan”, resaltó.

El invento del semáforo de colores no favoreció en nada, apuntaron. “Teníamos color verde en Veracruz con aumento del 30 por ciento porcentual de enfermos y una cantidad record, de muertos. No entendemos ¿por qué semáforo verde?; ahora cambiaron a amarillo”. Eso provocó, aseveró Juan Del Bosque, que la gente saliera otra vez a las calles y vemos en parques y el centro de Orizaba, mucha afluencia de familias.

"Pasé por el parque de los dinosaurios y el 50% de las personas no llevaba el cubrebocas, eso es triste y preocupante, por la irresponsabilidad de la gente que ahí asiste", aseveró.

El mejor regalo navideño para la familia es la salud: Doctores Cordobeses

Córdoba, Ver.- Expertos en salud recomiendan a cordobeses quedarse en casa para las fechas navideñas, pues aunque pueda parecer algo triste, ahora la distancia es un buen regalo para los adultos mayores así como para los menores de edad pues las aglomeraciones por las cenas del 24 y 31 de diciembre son muy celebradas y comúnmente llega familia incluso de otros estados de la República Mexicana.

La Doctora Barbará Contreras de Alba, ,médico familiar de la Clínica 64 expresó la importancia de convivir únicamente con las personas que vivimos pues desde marzo adultos mayores han estado en resguardo en sus casas quizá saliendo únicamente a lo necesario, “no sería justo que para cada familia perdiéramos algún familiar ahorita que ya estamos cerca de que llegue la vacuna, hay gente mayor que pasa el covid sin problema y gente joven que se ha ido, hay que tratar de cuidarnos porque no hay tratamiento sino el que existe es para pasar los síntomas”.

Cuestionada sobre la existencia de la desobediencia ciudadana pues en córdoba se ve a gente sin cubrebocas y realizando ya las compras navideñas quizá sin las debidas medidas dijo que si existe una relajación y aunque se esté más espantado por el virus, se debe de tomar conciencia que el mejor regalo es la salud y seguridad.

“No servirá de nada tener un regalo bajo el árbol navideño si la persona está en cama o en un hospital enfermo a causa del virus, cuidarnos y recordar siempre que no sabemos cómo se vive el virus en las personas, los médicos que están en hospitales están desesperados, ellos no tendrás navidad, se acaban las camas”.

Otra opinión sobre las no reuniones masivas en navidad fue dada por el doctor Juan Carlos , médico particular de Córdoba quien dijo su labor es tan grande que ha atendido a personas con el virus e incluso él llegó a contagiarse logrando salir adelante, y refirió no se ha comprendido la magnitud del virus pues tristemente a estas alturas más de una persona tuvo en su núcleo familiar y de amigos a un paciente confirmado de coronavirus y aún así siguen sin hacer caso.

“Lo ideal es no tener relaciones cercanas con personas fuera de mi entorno familiar y esto equivale a no hacer reuniones, no recibir familiares aunque vivan en la ciudad, pues quizá estén sanos pero pueden ser asintomáticos que pueden manifestarse en 4 o 5 días después generando así problemas más fuertes”.

Recalcó que se han visto casos de pacientes sanos que mueren y los que están muy mal que logran salir adelante; Córdoba es semáforo naranja y no es que falte obediencia sino que hace falta tener ambigüedad, ejemplificó la Basílica donde se cerró y se avisó y no existieron aglomeraciones, pero si abres y cierras negocios, salones, bares y restaurantes, la gente no toma la seriedad.

El doctor Coutiño recalcó que los doctores de la primera línea están agotados y que inclusive especialidades han tenido que intervenir pues aunque tengan el conocimiento de medicina interna, cada uno tiene un estudio adicional al que sabe más.

Finalmente el médico pediatra, Augusto Rafael Aguilera, quien labora en IMSS Número 8 de Córdoba, expresó que la principal recomendación es tener la sana distancia y evitar aglomeraciones y festejos no necesarios como por ejemplo las posadas y hacer reuniones únicamente con las personas con las que vivimos, así como en ello seguir con las medidas de sanidad como la distancia y el uso de gel antibacterial.

“La cena visual”, es una de las recomendaciones que emitió para todas aquellas personas que viven lejos o bien que no asistirán debido a la pandemia.

Afirmó que hubo mucha confianza cuando el estado entró a semáforo verde, cuando se dio el caso del Buen Fin y ahora con las fiestas decembrinas se espera no ocurra lo mismo, pues los casos del país y el estado están subiendo.

Aguilera, acotó que si bien los menores son parte del sector vulnerable estos pueden tener un sistema inmunológico más fuerte a diferencia de una persona enferma o adulto mayor, pero no obstante estos pueden contagiarse.





