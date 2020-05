Reabren calles del centro histórico de Veracruz

VERACRUZ, Ver.- Fue reabierta la circulación vial en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, luego de permanecer dos semanas cerrado como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19.

Recordar que desde el pasado 8 de mayo, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez ordenó el cierre de las zonas centros de los municipios con mayor incidencia de casos para reducir la movilidad urbana y evitar aglomeraciones durante los festejos del Día de la Madre, pero tras los buenos resultados se amplió la medida una semana más.

Por lo que una vez cumplida la fecha, este lunes se liberaron las calles del primer cuadro de la ciudad y el tránsito de vehículos comenzó a darse al igual que el transporte público retomó sus rutas.

Sin embargo es de señalar que los negocios considerados no “esenciales” permanecerán cerrados al público hasta que las autoridades sanitarias así lo determinen, dio a conocer el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

No, una cosa es la circulación, pero todos los negocios que no sean indispensables tendrán que mantenerse cerrados, esto no tiene nada que ver pues con cierre o no de vialidades en el centro

Por cuanto hace a los establecimientos considerados como “esenciales” se mantendrán abiertos pero con las medidas de sanidad necesarias para evitar contagios de coronavirus.

Esto quiere decir que podrán seguir operando los relacionados con alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad así como servicios financieros y básicos.

Se tendrán que mantener igualmente las normas de sana distancia, de sanidad, uso de cubrebocas en algunas de estas sucursales, principalmente bancarias y supermercados

Dijo que no se especulará en el tema sanitario, es decir, que el gobierno local no emitirá alguna fecha donde ya se pueda tener una actividad comercial en la zona centro de este municipio, y se basarán en lo que el gobierno del estado vaya informando al respecto.