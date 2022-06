Reacreditan calidad de carreras en la UV ¿Qué organismo certifica?

Los programas educativos (PE) Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, y Educación Física, Deporte y Recreación, de la Universidad Veracruzana (UV) recibieron acreditación y reacreditación de calidad, por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (Comeaa) y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física (Comacaf), respectivamente.

El PE Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria está adscrito a la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA), con sede en Acayucan, región Coatzacoalcos-Minatitlán; mientras el de Educación Física, Deporte y Recreación, a la Facultad homónima, región Veracruz.



Por tal razón, el evento fue en modalidad virtual, desde ambas regiones, y en la Sala de Juntas de Rectoría, en la capital del estado, donde presidió el rector Martín Aguilar Sánchez. Luego de la entrega de los reconocimientos de calidad a las autoridades de las facultades, Aguilar Sánchez se congratuló por los logros y apuntó que para la UV “es de suma importancia orientar sus planteamientos educativos y estructuras institucionales bajo los parámetros de la gestión eficaz y las buenas prácticas que impulsa el discurso sobre la calidad educativa”.

Habló de desburocratizar procedimientos, maximizar el potencial institucional en función de las necesidades, compaginar conocimientos y aprendizajes, así como de ampliar y enriquecer la actual dinámica entre las regiones universitarias “alterando las coordenadas de un centralismo excluyente”. De ahí la importancia de someter los PE al examen de los organismos de evaluación externa.

Felicitó a ambas comunidades universitarias por el logro y agradeció el trabajo profesional y meticuloso del Comeaa y el Comacaf. “Valoro los señalamientos, razonamientos crítico y consejos de todo su personal”, les dijo.

El rector invitó a tener una actitud participativa en sus espacios escolares, toda vez que “la calidad educativa no es algo que se agote con una evaluación, es decir, no es sólo el efecto de una obra o resultado de una calificación, sino algo que tiene valor por sí mismo, una cualidad que cuenta, aunque no necesariamente contabilice”.



Acreditación del PE de la FISPA

El primer reconocimiento se entregó al PE Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, modalidad escolarizada, y Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, lo calificó como un acto significativo que se suma al reconocimiento que recibió el PE, modalidad a distancia, en marzo de 2021.

“Ambos son fruto del esfuerzo de la comunidad universitaria de la FISPA, establecida en 1996 durante el rectorado de Emilio Gidi Villarreal para formar profesionistas que atendieran, bajo un enfoque integral, todos los elementos que intervienen y favorecen el desarrollo de la producción agropecuaria.”

En su oportunidad, el director general del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Arturo Serrano Solís, habló del camino que este PE ha seguido para obtener la acreditación de calidad, desde 2016 a la fecha.

“A partir de este momento, inicia una labor constante de esfuerzo y trabajo colaborativo entre la comunidad estudiantil, académica y administrativa, cuya finalidad será mantener estos indicadores de calidad para continuar con los procesos de mejora continua”, dijo.

Además, “con este reconocimiento se logra que el 100 por ciento de los programas educativos de la FISPA alcancen un reconocimiento y aval de calidad”.

Por su parte, Rogelio Tovar Mendoza, director general del Comeaa, en representación de Blanca Elizabeth de la Peña Casas, presidenta del organismo, felicitó a la UV y a la FISPA, por tener el compromiso de la mejora continua y de la calidad de la educación que brinda a sus estudiantes. La presente acreditación, dijo, es un logro y a la vez un compromiso para mantenerla.

Agregó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la producción de alimentos en el mundo deberá crecer necesariamente a tasas más aceleradas para satisfacer las necesidades futuras, de ahí la pertinencia de PE como el de la FISPA.

En representación del director de esta entidad, Nayib Bechara Acar, el secretario José Orlando Ramírez Valencia retomó lo dicho por la Vicerrectora, en el sentido de que se trata de una acreditación que se alinea con el Programa de Trabajo 2021-2025.

“Desde la FISPA vemos la acreditación como un medio y no como un fin, un termómetro que nos otorga parámetros que trazan la ruta de la entidad académica.”



Reacreditación a Educación Física, Deporte y Recreación

Enseguida, tocó el turno al PE Educación Física, Deporte y Recreación; el vicerrector Rubén Edel Navarro destacó que esta reacreditación reafirma la calidad educativa, y es fruto del esfuerzo y trabajo de esa entidad educativa. “Nos llena de orgullo y satisfacción”,

Recordó que este PE cuenta con una acreditación internacional, por parte de Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América (GRANA), con vigencia hasta 2024.

Por su parte, Arturo Aguilar Ye, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, también habló del reconocimiento por parte del Comacaf, cuya vigencia es hasta 2027.

Recurrió a la historia de esta entidad educativa, la segunda en su tipo del país: “Éste es un legado que tiene más de 62 años, cuando se fundó la Facultad”, dijo. “Es su tercera reacreditación, y como decía el doctor Rubén Edel, no sólo es desde el punto de vista operativo nacional, sino que también tiene una acreditación internacional; están trabajando hacia una educación física de calidad”.

En su oportunidad, Néstor Eduardo Rivera Magallanes, presidente del Comacaf, reflexionó en el sentido de la importancia que tienen las acreditaciones de calidad y los beneficios para el estudiantado, así como para las propias instituciones de educación superior.

En lo que respecta al PE citado, “estrictamente” cumplió con los estándares que el consejo acreditador tiene establecidos. “Quiero felicitarlos por la importante labor que están desarrollando en la UV, en beneficio de la calidad no sólo del entorno estatal sino del nacional e internacional”, les dijo.

En tanto, Julio Alejandro Gómez Figueroa, director Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, habló del compromiso que tienen, como comunidad universitaria, con la calidad educativa.

“La Facultad sigue y seguirá comprometida con que la calidad educativa sea uno de sus estandartes a nivel nacional e internacional”, expresó.

En la Sala de Juntas, siguieron el acto las secretarias Académica, de Administración y Finanzas, y de Desarrollo institucional: Elena Rustrián Portilla, Lizbeth Viveros Cancino y Jaqueline Jongitud Zamora, respectivamente; Norma Lagunes López, encargada de la Dirección de Planeación Institucional, y Norma Trujillo Báez, directora general de Comunicación Universitaria.

Por la plataforma Zoom atendieron la comunidad académica, administrativa y estudiantil de las dos regiones universitarias, así como funcionarios.