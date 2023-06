Universitarios de comunidad LGBTQ+ levantan la voz para exigir alto a discriminación

Discriminación y agresiones que causan daños físicos se siguen presentando en espacios universitarios, advirtieron participantes en la mesa de diálogo “Experiencias universitarias de la comunidad de la diversidad sexual”.

Pese a los avances que se han logrado, aseguran que todavía persisten acciones que generan discriminación y agresiones de parte de profesores, personal administrativo y estudiantes en los espacios universitarios, por lo que instaron a generar políticas institucionales que ayuden a generar una mayor conciencia social de respeto a la comunidad LGBTQ+.

Te puede interesar: Realizan tercera marcha "LenchaTransMarika" para visibilizar a personas trans

En la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, ayer, se reunieron universitarios para celebrar el Día del Orgullo. Ahí realizaron una serie de charlas y exposiciones para recordar la lucha que se emprendió y que persiste para alcanzar la igualdad sexual.

Aspecto del foro “Experiencias universitarias de la comunidad de la diversidad sexual” | Foto: Jesús Escamiroza

Tres jóvenes contaron sus experiencias como parte de la comunidad LGBTQ+ en el entorno de la Universidad Veracruzana.

¿Qué casos de violencia han ocurrido?

Local Comunidad LGBT+: trabajador de Tránsito Estatal expone presunto acoso laboral en su contra

La primera participante, Michel Trejo, estudiante de la facultad de Letras Inglesas, relató la discriminación y agresiones que vivió en el momento en el que decidió tener una relación con una persona trans. “En el entorno de sus amigas, escuela y familia notó cambios en el que se le agredió y discriminaba porque no se entendía el porqué de su relación".

Expuso que incluso al recibir apoyo psicológico institucional por parte de la UV, se le dijo que no se podía entender su caso porque no hay había más casos como el suyo, “se supone que deberían estar preparados para ayudar, pero en realidad había muchos desconocimiento y prejuicios sociales que enfrentó por una decisión personal".

Lamentó que ahora superó esa situación, pero que se da cuenta de que persisten desinformación y convencionalismos que son difícil de erradicar.

Defender la identidad, la lucha

Por su parte, Vania Hernández Ochoa, quien estudia en la Facultad de Medicina, relató cómo su cambio de sexualidad resultó complicado porque aunque reconoce que el espacio universitario se siente seguro, comparado con otros ámbitos, “he sufrido discriminación desde el primer semestre de parte de profesores, profesoras, personal de intendencia, administrativo y compañeros, por algo como el uso del baño”.

Local Marcha del Orgullo 2023 en Xalapa, entre la euforia y el clamor de justicia

“Esa lucha por usar el baño me causó estrés y llegué al punto de acostumbrarme a las agresiones y de rendirme a luchar. Pero ya no es así porque quiero defender mi identidad. Desgraciadamente considero que esta lucha seguirá porque siempre hay personas que no me entienden y que me agrede porque su entorno social es violento y no toman conciencia de mis derechos”.

Fedra Hernández García, estudiante de la Facultad de Antropología, habló de su lucha interna y social para enfrentar su transición sexual. Retomó el tema de los baños en la universidad, “es una lucha interminable que provoca discriminación y violencia”.

Pero también habló de su situación personal de haber nacido como hombre en una de las comunidades más pobres de Veracruz, de padres campesinos, así que su transición resultó larga y complicada, igual que su llegada a la UV.

Recordó como a su llegada a la universidad supo y conoció a maestros que no aceptaban a quienes eran de la comunidad, se burlaban “y hasta nos tiraban nuestras cosas”.

Lee más: Discriminación a personas trans continúa en Veracruz, advierten

Fedra exhortó a seguir luchando para demandar a las autoridades universitarias a capacitar y concientizar al personal universitario para adecuarse en la atención de los grupos vulnerables de la diversidad sexual.

A esta celebración por el Día del Orgullo LGBTQ+, asistieron universitarios y funcionarios que resaltaron la importancia de escuchar relatos en el que se dan a conocer actos de discriminación que deben ser erradicadas del espacio universitario. También se realizó una exposición y otras charlas sobre el tema organizadas por la Unidad de Género de la UV.