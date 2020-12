Rechazan a autodefensas; no ven bien a grupos armados

Políticos, empresarios y asociaciones civiles coinciden en que la presencia de grupos de autodefensas en el estado de Veracruz es una situación contraproducente, ya que su actuar se encuentra fuera de la ley.

El diputado federal por Morena, Julio Carranza, aseveró que es legítima la exigencia ciudadana por seguridad, pero el utilizar armas para autodefenserse es un acto fuera de la ley.

Señaló que el actual gobierno lucha por acabar con los factores que por 30 años llevaron a los ciudadanos a hacer justicia por propia mano.

Sin embargo, rechazó que se les deba reconocer como un acto legal y menos regularse su existencia, como se ha sugerido.

No es posible que optemos por este sistema de acciones porque van contra el estado de derecho, porque no están regulados, y en aquellos casos dónde se imponen son contraproducentes porque terminan por imponer cosas contra la población, por eso no creo que deban regularse ni permitirse.

Aseveró que desde el Congreso federal se busca mejorar las condiciones de la población, así como atender los detonantes de la violencia e inseguridad. Dijo que la distribución del presupuesto para temas como la seguridad y salud, también son clave para buscar reconstruir la tranquilidad social.

"Son intentos de control de personas sobre la delincuencia, que se genera que la gente se canse de una serie de agresiones pero está fuera de la Ley (...), es válida la demanda de seguridad pero debe resolverse en el ámbito de la legalidad."

El presidente de la Asociación de Consejos de Participación Ciudadana, Arturo Matiello Canales, dijo que no se puede negar la existencia de grupos de autodefensas en el país, en el caso de Veracruz.

Del mismo modo, rechazó que estos hayan huido del estado, como dijo el secretario de Seguridad en su comparecencia, ya que se tratan de personas que viven en la entidad.

Sin embargo, coincidió en que su presencia es un acto fuera de la Ley que no debe de ser permitido, ya que puede resultar contraproducente.

Es válido el reclamo porque es legítima la demanda de seguridad, lo que no es válido es que se coaliguen y se formen grupos armados porque ya sabemos el final de la historia con actos criminales.

“El gobierno no debería permitirlo pero si las fuerzas del Estado no están trabajando en todos los rincones del país no se le puede pedir a los ciudadanos que se organicen”, dijo.

En ese sentido advirtió que mientras no haya reducción en los niveles de inseguridad, la presencia de grupos de autodefensas seguirá persistiendo e inclusive creciendo tanto en Veracruz como en el resto del país.

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz (Coparmex), Alberto Aja Cantero, dijo desconocer si existen grupos de autodefensas en el estado de Veracruz, por lo que evitó dar un pronunciamiento al respecto.

Aja Cantero señaló que el reclamo por la seguridad es legítimo siempre y cuando se haga por la vía legal, en el caso de la Coparmex sosteniendo reuniones periódicas con autoridades de seguridad pública, a quienes se les hace saber las necesidades y urgencias del sector.

“No tenemos información de la existencia o no existencias de estos grupos porque no están en nuestra agenda, lo que sí tenemos bien identificado son dos indicadores que son el aumento en los robos a transeúntes y los robos a casa habitación", refirió.

FALTA DEFINICIÓN

ORIZABA, Ver.- En la sierra de Zongolica, aunque “Román lo ha dicho desde el principio, no hemos visto el funcionamiento de las autodefensas; ahí lo que vemos es a la Policía Comunitaria, aseveró Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil.

Tras mencionar que “el estado nos ha quedado a deber en materia de seguridad, la violencia, sobre todo en la sierra ha pegado de manera muy fuerte”, dijo tener muchas reservas en cuanto a las autodefensas, porque probablemente a la distancia se puede ver un poco diferente lo que sucedió en Michoacán a lo que ocurre en la sierra de Zongolica.

Hay diferencia con los aguacateros y productores de limón, que tenían que defender sus fincas y armaron a sus peones para confrontar a quienes les exigían el pago de piso, como fue el caso de Michoacán, indicó.

En Atzompa, añadió, también se ve a la Policía Comunitaria y destacó que “ahí hay un gran problema que parece es falta de definición en estos grupos que se autodenominan autodefensas, pero que al final terminan solicitando al estado que ellos sean los que brinden la seguridad”, resaltó.

Puntualizó que pareciera que hay una confusión en esos grupos, que “con todo respeto me parecen más para impacto mediático que realmente para algo concreto”, apuntó. Sobre si es necesario que hubiera presencia de estos grupos debido a la inseguridad que impera, Guarneros Sosa dijo que en las zonas urbanas es difícil que se den porque hay mucho individualismo y mucho miedo.

“En las zonas indígenas es más probable que pueda darse o se pudiera dar esta forma de darse seguridad”, indicó.

Sin embargo, es un proceso que no se puede forzar ni de lejos, ni de dentro porque es un proceso de los propios pueblos y comunidades; “pero de que se necesita a mí me parece que sí se necesitan porque existe mucha inseguridad, ahí sí coincido con Román”, acotó.

Rechazó lo que dicen las autoridades sobre la disminución de los delitos de alto impacto porque ha habido secuestros y asesinatos, no solo en la sierra sino en Zongolica como municipio, pues ahí también ha habido feminicidios.

“En las comunidades sí está bien ir pensando, no en armarse, pero sí en cómo irse dando esta seguridad, porque la policía que tiene el municipio de Zongolica todavía les falta, sobre todo en cómo auxiliar a la población y cómo no agraviarla”, resaltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona Orizaba-Córdoba, dijo desconocer que haya ese tipo de “seguridad” y pidió confiar en las autoridades encargadas de procurar seguridad a toda la población.

Resaltó que, de alguna forma, cada quién está haciendo su labor. Señaló que el gobierno federal ha aportado subsidios para la seguridad y se debe reforzar el trabajo para que la población esté segura. “Por nuestra parte tenemos que dar confianza a la autoridad, porque de alguna forma tiene que dar resultados para cubrirnos a todos los ciudadanos”, subrayó. Dijo que de acuerdo con lo que mostraron a los empresarios en materia de seguridad es que están dando hasta cierto punto, en números duros, resultados; pero es satisfactorio para redoblar esfuerzos para que todos los veracruzanos tengan seguridad.

Insistió en que para que haya resultados debe haber mejores esquemas, pero también confianza en las autoridades. “Confiar en las instituciones, fortalecerlas para que no quedemos al margen”, concluyó.

