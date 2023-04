Que vayan a las denuncias y se pongan pruebas, gobernador sobre regidor de Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se pronunció porque los señalamientos de presunto abuso y agresión sexual en contra del regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián “N”, se lleven a las instancias de procuración de justicia, se presenten las pruebas y no se dirima en los medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que en su gobierno no se protege a nadie y que no habrá impunidad.

“Pero ya llevan rato en los medios y nos veo que haya denuncias con pruebas, exhortar a que vayan a las denuncias, se pongan las pruebas porque si fuera culpable no lo van a poder llevar a un juicio, en los medios no hay juicio que tenga una validez judicial”.

Local ¿Qué opinan en Morena del caso del regidor Sebastián "N"? Esto dijo su dirigente estatal

El mandatario estatal expuso que, para los jueces, los titulares de los periódicos no son prueba de nada, “ahí sí les damos la razón, no puedes probar con un encabezado de un periódico, con toda razón no va a proceder el caso si solo es un manejo mediático de estos supuestos hechos”.

Por ello insistió en que es necesario que interpongan las denuncias, se den las pruebas, pase el proceso judicial y se judicialice.

“No puedo afirmar si es político, porque el regidor se sabrá defender, se debe seguir un proceso judicial donde se otorgan pruebas, donde el presunto señalado se defienda, proteger a las víctimas y que el juez sea el que determine, que sea el proceso judicial”.

¿Qué ocurrirá en caso de comprobar las denuncias contra el regidor Sebastián “N”?

García Jiménez refirió que si se comprueban las denuncias se judicializará el caso y ahí se acabará la polémica sobre si el tema y señalamientos son de índole político o no.

Cuitláhuac García Jiménez insistió en que es necesario que interpongan las denuncias, se den las pruebas, pase el proceso judicial y se judicialice | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Incluso si un juez determina culpabilidad es inmediata la detención, pero qué ha sucedido hasta ahora, que no han ido al tema judicial, todo ha sido en el tema mediático, sí hay denuncias porque me han dicho ustedes, pero las pruebas que se pongan ahí, no ha pasado de ahí, hay que poner la denuncia y otorgar las pruebas, eso es importante para que ya no se dirima en medios, sino que se dirima en el proceso judicial”.