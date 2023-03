¿Habrá justicia en caso de regidor Sebastián “N”? Exigen a Fiscalía que resuelva

Diputadas locales pidieron a la Fiscalía General del Estado investigar y resolver en el menor tiempo posible las denuncias que mujeres presentaron en contra del regidor del ayuntamiento de Veracruz, Sebastián “N”, a quien acusaron por el presunto de abuso sexual y violencia de género.

Consideraron que por ética el edil representante de Morena debe pedir licencia y separarse del cargo al que llegó gracias a la votación ciudadana.

¿Qué opina diputada de Morena sobre el caso?

La legisladora de Morena, Lidia Irma Mezhua Campos, indicó que todas las personas tienen derecho al debido proceso de investigación en las instancias correspondientes, por lo que las víctimas deben presentar las pruebas correspondientes.

“Si el ciudadano es investigado y se demuestra su culpabilidad sin lugar a dudas tiene que ser llevado ante la justicia, como diputada, mujer e integrante de la bancada de Morena no estamos de acuerdo con ningún acto de violencia o un acto indebido de absolutamente nadie, pero, por supuesto también está la parte de los derechos humanos y el debido proceso que debe ser cuidado y, en consecuencia, la actuación de las autoridades”, manifestó.

Destacó que en cualquier caso de un funcionario público que cometa un delito debe ser sancionado inmediatamente como lo marca la ley y, enseguida, se debe recurrir al suplente para que asuma el cargo.

Refirió que todas las instituciones que en este caso tengan conocimiento y puedan intervenir deben hacerlo para esclarecer los hechos, así como para garantizar los derechos de las mujeres que hicieron las denuncias.

“El Congreso llamaría al suplente en caso de que se compruebe la culpabilidad, mientras tanto debe prevalecer la presunción de inocencia. Las mujeres que fueron víctimas deben tener el respaldo de las instituciones que no deben ser sordas ni ajenas a las violencias, rechazamos todo tipo de violencia y no se les debe olvidar que fueron creadas para servir”, comentó.

Por ética debe renunciar al cargo: PAN

Por su parte, la diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) celeridad en las investigaciones relacionadas con este caso, a fin de que las víctimas puedan obtener justicia y sus denuncias no queden en la impunidad.

Consideró que por ética el edil debe separarse del cargo, pidiendo licencia para que el proceso de investigación se lleve a cabo sin matices políticos.

“Pido a la Fiscalía que se investigue como cualquier caso y no quede en la impunidad, lo que se ha publicado en diferentes medios se sabe que son cuatro denuncias por acoso y agresión sexual y 16señalamientos en redes sociales, me uno a los reclamos de las regidoras como un acto de protesta porque lo más importante es creerles a las víctimas, no se puede tolerar que la autoridad haga caso omiso en esta situación que es grave”, dijo.

Refirió que el Cabildo debe actuar en consecuencia, “con el acto que realizaron las y los ediles (no participar en la sesión) se demuestra la responsabilidad y la empatía que tienen con las mujeres que han sido acosadas, el edil debe ser responsable y por principios de ética separarse del cargo”.

Manifestó que para que en cualquier caso se haga justicia debe existir la denuncia, por lo que en este hecho es indispensable que las autoridades realicen las acciones correspondientes al contar con las carpetas de investigación.

¿Qué opina Nora Jessica Lagunes del caso de Sebastián "N"?

La también legisladora del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, dijo coincidir con la decisión tomada por los y las regidoras, quienes decidieron no participar en la sesión de Cabildo como una acción de manifestación en contra del edil.

Sin embargo, mencionó que se debe dar seguimiento puntual a las denuncias, “se debe llegar a fondo y dar una solución real, esto es importante porque en repetidas ocasiones han existido señalamientos hacia muchos funcionarios en diferentes gobiernos, en diferentes momentos, pero en este caso que se ha evidenciado que existen denuncias sería un parteaguas para poder confiar en la justicia”.

Destacó que de manera constante se le está pidiendo a las mujeres que no se callen y que levanten la voz, por lo que sería incongruente que este caso quede sólo en lo mediático.

“Se debe llegar a fondo, se tiene que investigar y esclarecer porque son dieciséis mujeres las que han señalado que existen varios tipos de violencia generados por la misma persona, además de que se trata de un servidor público que llegó a un puesto por el voto de la ciudadanía”, expresó.

Recordó que muchos funcionarios han sido señalados por este tipo de acciones, pero no se llega a las últimas consecuencias, “aquí es un tema de unión de todas las fuerzas políticas, es de reconocer y admirar que las y los ediles hayan manifestado el respaldo a quienes están señalando al regidor, es importante porque así debe ser, no importan los colores o partidos, lo que se busca es la protección de las mujeres y el respeto a sus derechos”.

En tanto, la diputada federal del PAN, María Josefina Gambia Torales, señaló que sería fácil que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, o desde la dirigencia estatal de Morena se le pidiera la renuncia al regidor en lo que esclarecen las investigaciones. Comentó que existen denuncias de mujeres que señalaron ser víctimas de agresión y abusos de parte del edil.

“El regidor es un personaje tóxico de Morena y no se ve que ninguna figura de ese partido tome acciones y le exija su renuncia, por ello se podría considerar que lo están encubriendo con omisiones o se están deslindando sin imponer repercusiones; en ambos casos es un engaño al pueblo de Veracruz”, expresó.

Necesaria una investigación seria y castigo a responsables: PRI

Finalmente, la diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, señaló que cualquier tipo de violencia que se ejerza contra niñas, jóvenes y mujeres siempre será reprobable. “Es inconcebible que a pesar de los esfuerzos que muchas y muchos hacemos, demasiadas veces las agresiones provienen desde las entrañas del gobierno, de las instituciones y los funcionarios, lo cual, en Veracruz, se está volviendo una constante”, dijo. Manifestó que es cierto que existe el principio de la presunción de inocencia, pero ante cualquier señalamiento de esta índole se debe investigar hasta las últimas consecuencias.

Consideró que el regidor debe pedir licencia para que se investiguen a fondo los 16 casos en los que se le señalan. “Dicen que el que nada debe nada teme. Y en este y en muchos otros casos que, insisto, también hay en dependencias estatales, pedimos investigaciones serias, profesionales y que se castigue a los responsables”, expuso.