Regidor Sebastián “N” acumula cuatro denuncias por presunto acoso

Veracruz, Ver.- Ya son cuatro las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General del Estado en contra el regidor sexto, Sebastián “N” por presunto acoso y abuso sexual, señala la regidora con la comisión de equidad de género del ayuntamiento de Veracruz, Belem Palmeros Exsome.

"Las carpetas ya están, eran tres, legalmente son cuatro, todas iniciadas, la primera es de Acasia, ustedes han visto en sus redes sociales, ella trabajo con él, fue su compañera de trabajo, ella puso la primera denuncia y de ahí siguieron sus compañeros. Son carpetas diferentes porque fueron en lugares y situaciones diferentes, aunque el hecho es similar, por eso son carpetas diferentes", refiere.

Te puede interesar: Madres de familia denuncian presunto abuso de maestro en primaria de Veracruz

Sobre su decisión de retirarse ayer de la Sesión de Cabildo cuando estaba a punto de iniciar, acción respaldada por algunas de sus compañeras y compañeros ediles de oposición, dijo que en su caso fue un acto de congruencia como feminista.

“Yo de manera muy particular, ustedes me conocen soy feminista, activista. He estado a favor de los derechos de las mujeres y la verdad yo no me siento a gusto estar sentada con un posible agresor. Damos platicas a las escuelas y vamos a las escuelas a hablar de la complicidad que hay a veces en el seno familiar que no obliguen a las niñas que se sienten con el agresor, entonces tenemos que ser congruente con nuestro discurso”, comenta.

¿Regidor debe pedir licencia para enfrentar acusaciones?

Local

La edil apela a la ética del regidor morenista para que pida licencia y enfrente el proceso judicial en las mismas condiciones que las víctimas. “Yo espero pegar en su ética, de que sea él, porque nadie lo puede obligar, por lo menos nosotros no. El Congreso sí, el Congreso puede hacer un juicio, puede hacer lo que le toca. El OPLE puede hacer lo que le toca, la Fiscalía puede hacer lo que le toca, pero apelamos a que él sea el que pida licencia en lo que esta la investigación para que esté en igualdad de circunstancias que las víctimas. No puede ejercerse la justicia de una silla de poder”, dice.

Belem Palmeros reitera además que son 16 mujeres las que señalan al regidor morenista, de las cuales algunas no quieren levantar denuncia y se les respeta la decisión, pero han manifestado su apoyo como testigos en el momento de las comparecencias.

Aunque abogados señalan que ni el congreso del Estado ni el Ayuntamiento de Veracruz puede intervenir en la destitución del regidor y que tendría que hacerlo por voluntad propia, Palmeros Exsome, insiste que el congreso local tiene las facultades y que puede iniciar un juicio político en contra de Sebastián “N”.

Vuelve a leer: Niega gobernador que hayan más de 170 denuncias por acoso en la Contraloría

"Dejemos claro que es un presunto agresor, entonces en la ley orgánica se habla, está también en el OPLE tres de tres que no pueden ser agresores en el poder, entonces el Congreso si tiene las facultades de poder empezar un juicio para poder retirarlo”, puntualiza.

Finalmente la priista asevera que no se busca manchar la reputación de su compañero de extracción Morenista, “él solito lo hizo” y de acuerdo a Belem Palmeros y a las feministas pretenden evitar que lleguen o estén agresores en el poder sea del partido que sea.