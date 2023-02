¿Conoces a San Chárbel? Reliquias llegarán al puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- El próximo mes de marzo, llegarán al puerto de Veracruz, las reliquias de San Chárbel, así lo confirma el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Desconoce si se trata de reliquias 1er grado (un fragmento del cuerpo) o de 2do grado (un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida).

“Son una parte, puede ser no sé si son reliquias de primer o segundo nivel, si es de segundo nivel son alguna vestimenta, de primer nivel son un huesito o algo así”, comenta.

¿Qué actividades habrá tras la visita de las reliquias de San Chárbel?

Las reliquias de San Chárbel, llegarán al Centro Libanés y posteriormente serán exhibidas en la iglesia del mismo nombre del santo.

Por ello se alistan varias actividades en honor a San Chárbel, considerado el santo de las peticiones imposibles.

Por tal motivo el programa de la visita de las reliquias será el siguiente:

El 4 de marzo a las 4:00 de la tarde, será la llegada de las reliquias al Club Libanés de Boca del Río y a las 7:00 de la noche, se realizará la misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

El 5 de marzo se tiene contemplado la Llegada de las reliquias a la parroquia San Chárbel a las 9:30 am; a las 10:00 am Misa con los niños; a las 12:00 pm Misa pro populo; a las 01:30 pm Misa con exposición de las reliquias; a las 04:00 pm Encuentro de los enfermos con las reliquias; a las 07:00 pm Misa con los enfermos; a las 08:00 pm Vigilia solemne de la Adoración nocturna mexicana.

Para el 6 de marzo se tiene previsto a las 07:30 am Laudes con la vida consagrada; a las 08:00 am Misa en Rito Maronita con la vida consagrada; a las 09:00 am Veneración y a las 11:30 am despedida de las reliquias de San Chárbel.

La petición de la iglesia católica a San Chárbel será la transformación de los corazones de las personas que hacen el mal, que los gobernantes tomen buenas decisiones y que a la sociedad en general, los convierta en promotores de la paz y la justicia.

¿Quién es San Chárbel?

Recordar que el santo se caracteriza por hacer milagros en vida, no sólo a los fieles, sino a musulmanes y personas de otra religión.

Tras su muerte el 24 de diciembre de 1898 fue sepultado, años después las personas aseguraban ver una luz donde yacía el cuerpo del padre Chárbel.

Al ser tantas las personas, exploraron el lugar y encontraron el cuerpo del monje incorrupto, entonces fue exhumado.

Así permaneció por alrededor de 70 años, tal parecía que estaba dormido.

El Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch confirmó la llegada de las reliquias de San Chárbel/Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Su cuerpo exhalaba un líquido aceitoso de un aroma perfumado, sin embargo, después de alrededor de 70 años, dejó de sudar la sustancia, la cual aseguraban era milagrosa.

San Chárbel fue canonizado en 1977 por el Papa Paulo VI y finalmente fue sepultado en el Monasterio de San Marón.

Quienes veneran a San Chárbel y piden su intercesión, lo hacen a través de un listón, cuando la petición se ha cumplido, ponen otro listón en agradecimiento en color blanco.