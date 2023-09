Remate de hipotecas se disparó 200%; ¿cuál es la razón?

Tras la pandemia se disparó en cerca del 200 por ciento el remate de hipotecas en el país, aseguró Gerardo Santos, de la empresa de asesoría inmobiliaria Mi Casa Plus, quien añadió que en Xalapa hay numerosas propiedades que están en litigio porque se adquirieron con crédito bancario y los contratantes no pudieron pagarlo.

En entrevista, indicó que lamentablemente muchos de los que contratan un crédito bancario para adquirir una vivienda la pierden, porque no leen las cláusulas de compra, es decir, por desinformación.

Te puede interesar: Vigila la SSP escuelas de la entidad veracruzana para prevenir robos

“No existe la cultura de inversión en remates hipotecarios porque se cree que es un tema donde se adquieren problemas legales, hay mucha desinformación por lo que es importante informarse con un abogado”.

Local Buscan abatir rezago de hogares que carecen de certeza jurídica, ¿cómo funciona Invivienda?

Apuntó que, aunque los remates bancarios siempre han existido en todo el país, a partir de la pandemia se disparó la cifra, “porque hubo muchos que ya no pudieron pagarlo porque perdieron sus fuentes de empleo porque la economía sufrió un severo daño con el confinamiento y ya no pudieron pagarlo”.

Detalló que un factor que influye de forma importante en que haya remates hipotecarios es que muchos de quienes adquieren un crédito con el banco en muchas ocasiones tienen la creencia de que si no pagan no los van a sacar. “Creen que van a estar años en la propiedad como si fuera un crédito de Infonavit, pero los bancos no funcionan igual porque se trata de inversión privada, ellos buscan la forma de recuperar su dinero”.

Agregó que cuando una persona no paga su crédito, la institución financiera procede a conferir la responsabilidad a un administrador de cartera vencida, quien previo convenio con el banco, inicia un proceso jurídico, es decir una demanda para recuperar ese dinero que no se pagó al banco.

Destacó que en Xalapa, como en el resto del estado y del país, se disparó la cifra de remates hipotecarios porque mucha gente dejó de tener la capacidad de pagarle al banco su crédito.

Comenta que la empresa Mi Casa Plus tiene unos cien casos en la ciudad, para remates bancarios.

Vuelve a leer: Socavón puso en peligro su vida y empresa no se hace responsable

¿Por qué mucha gente pierde sus viviendas?

Gerardo Santos explicó que lamentablemente son muchos los que pierden su propiedad porque desatienden los llamados del banco, “al final de cuentas el negocio de los bancos no es vender casas, sino prestar dinero y recuperarlo con ganancias, entonces sucede que muchos no hacen caso porque creen que podrán seguir en el inmueble aunque no lo liquiden”.

Subraya que el aumento de casos de remate de propiedades aumentó en cerca de 200 por ciento, “anteriormente el remate de propiedades con crédito bancario estaba abierto para empresas o grandes inversionistas, que compraban paquete, pero ahora ya se abrió al público en general, es decir que cualquier persona puede acceder a una casa que está en remate bancario”.