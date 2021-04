Renuncia Edith Cervantes a candidatura; "no seré alcahueta de nadie"

Xalapa, Ver.- La candidata por el distrito 12 de Veracruz a la diputación federal del partido Fuerza por México (FSXM) Edith Cervantes anunció su renuncia al asegurar que no es “alcahueta de nadie”.

En conferencia de prensa donde cortó con tijeras la camisa del partido FSXM, exhortó a la población a no darle un solo voto a ese partido al señalar que candidatas y candidatos están siendo víctimas de la manipulación de los líderes de ese instituto político.

“Me estoy bajando de la candidatura, traigo firmado lo presentaré mañana en el INE, Edith Cervantes no es alcahueta, siempre ha trabajado en pro de las mujeres, Edith Cervantes ha apoyado y traigo una trayectoria de más de 20 años”, dijo.

Edith Cervantes anuncia su renuncia como candidata por el distrito 12 de Veracruz a la diputación federal del partido Fuerza por México/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Expuso que no permitirá que los derechos de las mujeres sean pisoteados y sobre todo que un partido nuevo utilice la bandera de las mujeres para lograr sus objetivos personales.

“Eso no lo voy a permitir porque mis mujeres, las que me siguen, las que confían en mí, cumplen con su trabajo diario, las ciudadanas no merecen que nos utilicen para llegar al poder, eso es violencia política”, agregó.

Narró que aceptó la candidatura porque creyó que se trataba de un partido político distinto y que estaba ayudando a las mujeres, “pero ese partido resultó ser peor de los que ya están”.

Indicó que el partido está utilizando la imagen de las mujeres que están contendiendo y no les están dando un solo peso para su campaña, “lo único que están haciendo es ocupar y llenar los espacios para que Pedro Haces, Gerardo Islas, Tato Vega aquí en Veracruz, hagan y beneficien y pongan a la gente que ellos quieren. Ellos van a los plurinominales”.

Por ello invitó a la ciudadanía a nivel nacional que depositaron su confianza en ella a no darle un solo voto al partido, porque de lo contrario alcanzarán el 3 por ciento de la votación que requieren y se convertirán en una “lacra más” que estar manteniendo.

Dijo que su carrera e imagen limpia no la va a manchar ni tampoco prestarse a las “porquerías del partido Fuerza por México”.

Edith Cervantes anuncia su renuncia como candidata por el distrito 12 de Veracruz a la diputación federal del partido Fuerza por México/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Expuso que, aunque le ofrecieron una diputación plurinominal, no le interesa porque ella es una mujer conocida, por ser activista y escritora.

Además, advirtió que, de sucederle algo a ella, a alguien de su familia o equipo, hace responsable a Pedro Haces, Gerardo Vega y Tato Vega, líderes del partido, “porque yo me atreví a levantar la voz y todos me conocen, yo peleo por la verdad”.

Agregó que presentará una denuncia ante las instancias competentes por violencia política por razón de género.