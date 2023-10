Brotan aguas negras en jardín de niños de Veracruz; padres exigen solución

Veracruz, Ver.-Padres de familia del jardín de niños Francisco Gabilondo Soler ubicado en el fraccionamiento Floresta en la ciudad de Veracruz demandan el desazolve de la red hidráulica que conecta con el plantel debido a que las aguas negras han empezado a brotar en los sanitarios de los pequeños, exponiéndolos a enfermedades e infecciones.

De acuerdo con el grupo de padres las aguas negras del canal de la Zamorana con el drenaje están saturando toda la red hidráulica y se están filtrando hacia el jardín de niños que se encuentra en la calle de Olivos y Oyamel del fraccionamiento antes mencionado.

Exponen que desde hace varias semanas, el agua negra empezó a filtrarse en los sanitarios de los niños y hace un par de días el hedor se ha hecho presente en los salones de clases, lo que imposibilita continuar con su educación.

Los padres de familia solicitaron al grupo MAS una solución, sin embargo el argumento es que no cuentan con la maquinaria para realizar el trabajo.

“Lo que queremos es que se desazolve y que se destape, porque las aguas negras están brotando por todo el plantel, el jueves fue gente de Grupo MAS pero comentaron que el material que llevaron y la herramienta no era suficiente y que necesitaban otra maquinaria que ellos no tiene, no se si quieran que nosotros paguemos el servicio”, fue lo explicado por la sociedad de padres.

Con fotografías mostraron la cercanía que hay del jardín con el canal de la Zamorano y lo expuestos que están a la contaminación y los malos olores.

Por esta razón, comentan que se han tenido que suspender clases por lo que exigen una solución sin afectar la educación de los cerca de 38 alumnos que también están expuestos a enfermedades e infecciones con el brote de las aguas negras.