Hay casos de Covid-19 en el mercado de Pescadería de Veracruz

Veracruz, Ver.- Al menos cinco empleados del mercado de pescadería “Plaza del Mar” se han contagiado de Covid-19 debido a que población que acude a comprar no toma enserio las recomendaciones de las autoridades.

Según el personal, sábado y domingo el lugar se abarrota de gente que llega a comprar producto o incluso lo consumen ahí mismo, pero van sin cubrebocas, lo que pone en riesgo a todos los trabajadores.

Carlos, uno de los empleados comentó que durante el periodo de encierro las ventas de marisco cayeron hasta en un 70 por ciento porque la población prefería no salir de casa.

Sin embargo, una vez que el comercio se reactivó, afortunadamente ya hay ventas.

El único problema, dijo, es que la gente llega sin cubrebocas y no respetan los señalamientos para guardar la sana distancia y evitar los amontonamientos.

“La gente ya le perdió el miedo a la pandemia, un tiempo si dejaron de venir a comprar, no había venta, ahora si la hay no podemos quejarnos, pero lo único malo es que no respetan las indicaciones, nosotros tratamos de cuidarnos traemos nuestro cubrebocas, guantes pero sábado y domingo la gente se nos amontona y no usan cubrebocas, claro que ahorita hay como cuatro o cinco empleados que están contagiados”, indicó, Oliva, otra de las trabajadoras.

Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Comentaron que por fortuna no se ha registrado ningún fallecimiento, pero es necesario que la gente haga conciencia de que el virus aun continúa en el ambiente y que Veracruz es el lugar con más contagios y decesos.