Rescate a 5 mil metros de altura, ¿quieres adoptarlo?

Orizaba, Ver.- Ayer, integrantes del Club Alpino Mexicano comandados por el experto guía Layo Aguilar, rescataron al perro abandonado en el volcán Pico de Orizaba. La expedición al cerro de “La Estrella” ubicado a 5 mil 747 metros sobre el nivel del mar tuvo un final feliz, descendieron con el can y ahora buscan quien adopte al “Canelo”.

Los montañistas Aarón y Héctor Hernández, metieron en una mochila al “Canelo”, para trasladarlo a tierra firme; mientras en Facebook recibían felicitaciones por la buena obra que realizaron de salvar a la mascota de morir congelada o quedar ciega.

Hace unos días El Sol de Orizaba publicó que alpinistas de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México organizaban una expedición para salvar a un perro abandonado en el volcán Pico de Orizaba, que podría sufrir daños severos en los ojos, por la radiación solar, ya que deambulaba a los 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

El guía, Layo Aguilar comentó en redes sociales que, durante las últimas tres semanas se compartieron publicaciones de un perrito que vagaba en la cara Sur del Citlaltépetl.

El reporte era que tenía quemadas sus patitas por la nieve y el intenso frío. El hermoso can no es como Citla, pues él nació en la cumbre de Sierra Negra, y éste no.

El Canelo, como le pusieron por el color de su pelo, ya está en resguardo en casa de Layo Aguilar, en espera de que alguna persona lo adopte, reciba cuidados y principalmente, cariño.