Impide FGE a familia reconocer restos de Rosa Isela; ¿cuál fue el argumento?

Veracruz, Ver.- Bajo el argumento del avanzado estado de descomposición de los restos de Rosa Isela, la Fiscalía General del Estado (FGE) impidió a los familiares reconocer el cuerpo de la víctima, denunció Mara Lizbeth Vásquez.

En medio de la incertidumbre, los familiares de la joven víctima de feminicidio recibieron el ataúd completamente sellado y con la recomendación de que solo la velaran por unas horas y que de inmediato fuera sepultada.

“Nos dijeron que en cuánto nos la entregaran solo podíamos tenerla de media hora a una hora y después moverla al panteón porque está en malas condiciones, yo no la he visto, mi mamá no la ha visto, no sabemos si es o no”, expresa.

Menciona que la pareja de Rosa Isela les informó que reconoció el cuerpo, sin embargo, queda la incertidumbre entre su madre y demás familiares. Por la tarde de este domingo la funeraria entregó los restos de Rosa Isela Castro Vázquez de 20 años a la familia.

Los familiares unidos en una inmensa tristeza decidieron velarla en la colonia Emiliano Zapata de la congregación Las Bajadas en Veracruz y este lunes será sepultada en el panteón del municipio de Paso de Ovejas.

La familia también solicitó a las autoridades que se les brinde información del proceso de investigación que se sigue contra los presuntos responsables del feminicidio de Rosa Isela ya que se manifestó que las audiencias fueran a puerta cerrada y en privado.