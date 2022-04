Revocación de mandato 2022 en Veracruz: Ubica tu casilla más cercana

La Revocación de mandato 2022 en Veracruz tendrá lugar este próximo domingo 10 de abril y si aún no sabes en dónde te toca emitir tu voto no te preocupes, pues aquí te decimos cómo puedes ubicar tu casilla más cercana para que no te quedes sin participar en este importante ejercicio democrático.

Cabe destacar que en esta consulta organizada por el INE (Instituto Nacional Electoral), los mexicanos decidirán si se le revoca el cargo al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.





¿Cómo puedo ubicar mi casilla para votar en la revocación de mandato 2022?





El INE creó el sitio ‘Ubica tu casilla’ como herramienta para que todos los ciudadanos puedan conocer la ubicación de la casilla más cercana a su domicilio, para que puedan acudir a emitir su voto y decidir si el presidente continúa con su cargo o no.

Es muy sencillo, solo tienes que ir por tu credencial de elector y seguir los pasos que te decimos a continuación:

1. Ingresa al sitio web: ubicatucasilla.ine.mx

2. Aparecerá un mapa de la República y debes elegir la entidad en la que vives actualmente

3. Debes elegir la sección de tu entidad (aparece en tu credencial de elector) y dar clic en ‘Buscar’

4. De inmediato te cargará la dirección de la casilla a la que debes acudir para emitir tu voto

Recuerda que las casillas estarán abiertas a partir de las 8:00 y hasta las 18:00 horas.





El INE creó el sitio ‘Ubica tu casilla’ | Foto: Captura de pantalla | Ubica tu casilla

¿Cuántos votos son necesarios para que se le revoque el cargo a Andrés Manuel López Obrador?





Para que al presidente de la República se le revoque el cargo, se necesitan por lo menos 37.3 millones de votos.

Para este ejercicio democrático se emitieron 94.5 millones de papeletas y en cada casilla se repartirán 2 mil de ellas.





Para este ejercicio democrático se emitieron 94.5 millones de papeletas | Foto: Pixabay