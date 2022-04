¿Ahued contra aviadores en CMAS? Esto dice el alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señala que están haciendo una depuración en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) puesto que fueron identificados "aviadores", por lo que ya fueron dados de baja 86 personas.

En entrevista señala que se detecto que había "compadres, parientes y hasta amigas", personal de confianza, hasta en suburbans lo que no se puede permitir.

"Hemos hecho despido de personal, seguiremos haciendo el retiro de personal que no entienda que venimos a hacer las cosas con total transparencia y eso nos va a ayudar a tener un organismo más capaz", señala.

Explica que se debe evitar que haya aviadores, parientes o compadres, pues los trabajadores de base tienen razón al decir que "cómo se sacrifican si llega una bola de comadres y compadres a robar lo que quieran, luego luego se nota (...) andan en Suburbans, en carros, andan amigas, gente desconocida y luego van hasta las amigas a cobrar".

Ahued Bardahuil refiere que estas prácticas se acabaron por lo que se está haciendo una depuración por exceso de gastos y de malos manejos pues reconoce que la gente tiene una percepción de corrupción en CMAS "terrible".

En ese sentido llama a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de irregularidad; agrega que el organismo no puede tener una cantidad de personal tan exagerada, "la nómina vale 197 millones y las prestaciones se van a 590 millones" por lo que se busca salvar el organismo y que pueda funcionar.

Explica que se debe evitar que haya aviadores, parientes o compadres | Foto Archivo: René Corrales | Diario de Xalapa

"Porque es el patrimonio de las y los trabajadores, pero con los números que traemos, en poco tiempo puede tronar el organismo financieramente, entonces tendría que reducir más del 40 por ciento la base trabajadora, si no, no sería operable".

Sin embargo, sostiene que no se puede disminuir a tal grado porque son gente de base, "a ellos se les va a dar todo el respeto, se han comportado a la altura".

"Por eso los del sindicato nos ven mejor, porque ven que estamos haciendo un sacrificio, que no hay excesos, que no hay sobresueldos, que no hay abusos, que no hay gente ajena que llega nada más a cobrar de aviadora o aviador, eso se acabó".