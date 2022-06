¿Sabes cuántos crímenes de odio se han cometido?; exigen Fiscalía

Desde hace casi siete meses fue presentada en el pleno del Congreso local la propuesta para la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos de Odio y Discriminación por Orientación Sexual, Preferencia Sexual, identidad y/o expresión sexo genérica y a la fecha no ha sido dictaminada.

Dicha propuesta fue presentada en noviembre de 2021 por el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, quien buscó reformar las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de que este organismo cuente con un área de atención especializada para atender de manera específica los crimines y agresiones de odio cometidos en la entidad.

Al respecto, el legislador indicó que continúa a la espera del Dictamen de su propuesta, mismo que se encuentra en la Comisión de Procuración de Justicia.

Recordó que entre 2015 y el año pasado se habían registrado más de 140 casos de crímenes de odio.

Manifestó que del total de los casos de agresión el 44.5% corresponde a mujeres trans, mientras que el 40.7% a hombres homosexuales o bisexuales.

En cuanto a la distribución geográfica, dijo, Veracruz se sigue manteniendo a la cabeza de la lista, seguida por Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Ante ello, urgió a los legisladores dictaminar a favor esta propuesta con la que se busca aplicar un castigo real a las personas de la comunidad LGBT+ que han sido asesinadas o atacadas.

Crímenes de odio continúan

El presidente de la Asociación Orgullo Xalapa, Leonardo Ruíz Moreno, reprochó que los crímenes de odio continúen registrándose en la entidad sin que las autoridades actúen al respecto.

Indicó que durante el primer semestre de este 2022 más de una decena de integrantes de la comunidad LGBT+ hayan sido asesinados por su preferencia sexual.

Después del feminicidio, los crímenes de odio son los más cometidos en Veracruz / Foto: Ilustrativa | Pixabay

"Son entre 10 y 11 crímenes de odio los que han pasado, la mayor parte son las chicas trans, joven gays, lamentamos que esto se esté dando en el estado de Veracruz. Como siempre no ha habido respuesta, no ha habido mesas de trabajo, no ha habido un pronunciamiento de la Fiscalía, que lamentamos muchísimo”, dijo.

Mencionó que desde que inició la pandemia son alrededor de 20 homicidios los que se han registrado en Veracruz y en su mayoría no hay detenidos, por lo que los casos siguen en la impunidad.

Durante tres años, del 2019 al 2021 Veracruz ha sido la entidad en donde más se han registrado asesinatos en contra de personas de la diversidad sexual y de género, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de la Fundación Arcoíris.

En 2019 se registraron 74 asesinatos contra esta comunidad en el país; de estos, 21 ocurrieron en Veracruz. Coahuila quedó en segundo lugar con 12 y en tercero Chihuahua, con 8.

El año 2020 también registró 21 asesinatos en Veracruz de los 66 que hubo en todo el país. Le siguieron Chihuahua con 8, Michoacán y Oaxaca, con 5 cada uno.

De los 73 asesinatos registrados el año pasado, 14 fueron en Veracruz, 12 en Morelos, y 10 en Baja California.

En la propuesta presentada por el legislador se indica que la Fiscalía Especializada gozará de autonomía técnica y de gestión para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre violencia sexual y crimen de odio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.

Asimismo, contará con el personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar, capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones, encaminadas a atender los hechos que el Código Penal considera como delitos de crímenes de odio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.

Para el desarrollo de sus funciones, la Fiscalía, se auxiliará de la Policía Ministerial, así como de los Servicios Periciales que, en su caso, deberán dar trámite y desahogo en la investigación de un hecho probable delictivo, al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar.

La creación y aplicación de los protocolos correspondientes serán bajo el marco normativo del código penal federal y estatal vigente.

Entre las atribuciones de la Fiscalía se encuentran: Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de su competencia; diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos de violencia contra la población LGBT+; instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendentes a combatir los delitos de violencia contra la población LGBT+; y fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades de los órdenes y niveles de gobierno respectivos para el debido cumplimiento de sus funciones.

Además, diseñará e implementará proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos de violencia contra la población, contará con fiscales, peritos, policías de investigación y demás personal que le sean adscritos por conducto de la Subdirección de Recursos Humanos, para la atención de los asuntos de su competencia, sobre los que ejercerá mando o directo en los términos señalados en la Ley.