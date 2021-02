Sala regional del TEPJF anula votos de militantes panistas

Xalapa, Ver.- Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que reconoció el derecho de 473 militantes del Partido Acción Nacional (PAN) a participar en los procesos internos de selección de candidaturas el pasado 14 de febrero.

Lo anterior, al considerar como extemporánea la demanda con la que se controvirtió el acuerdo dictado por la Comisión de Afiliación del PAN, que negó a dichos afiliados la oportunidad de participar en su proceso de selección de candidaturas por no contar con el requisito de estar inscrito, por lo menos 12 meses antes.

Además, la Sala consideró que el TEV no justificó debidamente por qué no debían aplicarse los estatutos del PAN, ya que no tomó en cuenta la regla de temporalidad prevista tanto en sus estatutos como en su reglamento de militantes.

Con eso se anularían los votos de los nuevos militantes en la mesa nueve de votación instalada en el puerto de Veracruz y no contarían en el cómputo de votos.

Así, seguiría la disputa sobre quién será el candidato a presidente municipal en Veracruz por Acción Nacional, entre Bingen Rementería del Puerto y Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares.