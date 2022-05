Todo listo para el Salsa Fest 2022: esperan a más de 400 mil asistentes

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se prevé una afluencia de 400 mil personas en el Salsa Fest 2022, a realizarse en Boca del Río, con lo cual se superarán las expectativas y los números obtenidos en la primera edición de este evento.

En conferencia de prensa afirmó que ya se encuentra todo listo para el desarrollo de este evento, que iniciará el próximo jueves 2 de junio, y para el cual de manera conjunta se contempla la participación de alrededor de mil elementos de seguridad, protección civil y atención médica.

Al manifestar que no participará en la inauguración del evento, señaló que se enviarán elementos de la Marina Armada de México, además de que se contratará seguridad privada.

Asimismo, se tendrá la presencia de elementos para logística de Protección Civil, los cuales se coordinarán con la administración municipal, con la autoridad estatal, con el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Serán 80 efectivos y 50 cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con apoyo de ocho patrullas y 16 motocicletas para recorrido en los alrededores, más un autobús, un helicóptero y dos torres de vigilancia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

Además, 150 policías navales con 35 unidades, 15 motocicletas y un comando; 40 activos de la Fuerza Civil con tres unidades, tres binomios caninos instalados en los accesos principales y dos embarcaciones; así como 40 policías municipales de Boca del Río con nueve patrullas y tres cuatrimotos.

Estará también presente la Secretaría de Protección Civil (PC) con camionetas, un vehículo de respuesta rápida, un camión cisterna, equipos de radiocomunicación, botiquines de primeros auxilios y extintores, acompañada por la corporación municipal y Bomberos.

García Jiménez destaca la importancia de este evento, ya que permitirá una derrama económica importante | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“No voy a asistir a la inauguración porque tengo una agenda con actividades en la zona sur, tenemos pasado mañana al Presidente de la República. No voy a aparecer en el evento, no hay presídium, pero en mi representación entregará los reconocimientos por trayectoria a los artistas asistentes el Secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera”, comentó.

Estiaje va en descenso

El mandatario estatal aseguró que el estiaje en Xalapa ya tuvo su máximo y, ante la presencia de lluvias, va en descenso.

Fue cuestionado sobre la falta de agua en la capital veracruzana y luego de que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil reconociera que no hay un plan para obtener una nueva fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad dado que “todas están agotadas”.

Ante ello, García Jiménez consideró que el estiaje está por acabar con el inicio de la temporada de lluvias, “el comportamiento de estiaje ya tuvo su máximo y hoy va en descenso por fortuna, se empiezan a presentar las primeras lluvias y apunta a que vendrán más lluvias. Esperamos que con esto tanto los mantos freáticos como en los valles y las zonas del norte del estado empiece la precipitación pluvial benéfica para la tierra y para recargar afluentes”.

Consideró que el estiaje está por acabar con el inicio de la temporada de lluvias | Foto: Cuartoscuro

En ese tenor, defendió la labor del alcalde al señalar que se encuentra atendiendo el tema y que seguramente obtendrá una solución, dado que está comprometido con la ciudadanía.

No hubo homicidios

Por otra parte, afirmó que durante el fin de semana Veracruz tuvo saldo blanco en homicidios dolosos, delito que, dijo, se ha reducido en la entidad.

Indicó que a partir de su administración la entidad tiene un promedio de tres homicidios diarios, mientras que anteriormente se contabilizan 8.

Comentó que el pasado fin de semana no hubo homicidios dolosos e incluso se tiene el récord que esté año se han tenido 15 días sin este delito.

Veracruz tuvo saldo blanco en homicidios dolosos, delito que, dijo, se ha reducido en la entidad | Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

"¿Cuándo se había visto esto?, esto se ha logrado porque hoy los gobiernos de la Cuarta Transformación sí están atendiendo las causas sociales que se agravaron durante los gobiernos neoliberales. Hasta 2018 la entidad ocupaba los primeros lugares en varios delitos aquí lamentablemente hace más de una década como estaban los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, el secuestro, levantón y extorsión eran diarios, teníamos el estado infestado de estos grupos delictivos”, expuso.