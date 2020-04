Se cancelaron los eventos “pasteleros”, fotógrafos de estos eventos piden apoyo

Xalapa, Ver.- Ante la contingencia por el Covid-19 fotógrafos de eventos sociales se quedaron sin ingresos, ya que todas las actividades fueron canceladas, por lo que piden a las autoridades un préstamo o la entrega de una despensa.

Al manifestarse en la plaza Lerdo, los fotógrafos indicaron que ya se terminaron los recursos que tenían guardados, motivo por el que debieron recurrir a los empeños de su equipo de trabajo o de artículos del hogar.

Agustín Castillo Díaz, uno de los fotógrafos afectados, indicó que con la pandemia se cancelaron todos los eventos en las iglesias y en las escuelas.

“No hay eventos en las iglesias, las escuelas están sin laborar, algunos desde el 14 de marzo dejaron de laborar, ese día fue su último evento.

Mencionó que la temporada de Semana Santa baja para ellos; sin embargo, al pasar este periodo vacacional existe un repunte en la solicitud del servicio.

Con esto se nos quitaron los festivales de primavera, el 10 de mayo, las graduaciones, los desfile del primero y 5 de mayo, el evento del día del maestro que para nosotros es como nuestro aguinaldo, pero en mayo porque tenemos mucho trabajo expuso.

Indicó que en Xalapa son ocho organizaciones en las que se agrupan alrededor de 250 fotógrafos que a la fecha no han tenido ni un solo evento.

Ante ello, solicitó a las autoridades estatales su apoyo ya sea de forma económica o en especie.

“Sabemos que no somos los únicos que pedimos, pero solicitamos un apoyo, un crédito que podamos pagar, a los que están dando no podemos acceder porque no cumplimos con los requisitos, ojalá que exista una forma en la que nos puedan ayudar, de verdad lo necesitamos”, expresó.