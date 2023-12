Se cumple un año de la desaparición de la niña Fátima Cristal; ocurrió en Villa Aldama

"Yo confié en ellos y creí en las autoridades de mi estado y me fallaron”, dijo durante una manifestación desde Plaza Lerdo de la zona centro de Xalapa, Guadalupe Rubí Romero, tía de Fátima Cristal González Platas, desaparecida desde 9 de diciembre del año pasado en el municipio de Villa Aldama, donde vivía con su abuelita.

Rubí Romero expresó que en el día de hoy continúan en las mismas circunstancias y sin ninguna línea de investigación.

Además detalló que el día que se extravío su sobrina, las autoridades iniciaron a trabajar hasta el día 13 de la fecha que denunciaron, “y no lo hicieron bien, porque uno como familia es quien va guiando la investigación, unos es quien va diciéndoles las diligencias que queremos que hagan y tardan de dos a tres meses en hacer una diligencia”, expresó.

Dijo que cuando ha ido a una mesa de trabajo siempre le dicen, “que les tengamos paciencia que están analizando la información. Hubo gente que dijo cosas, hubo gente que se atrevió a acercarse al Palacio Municipal de Villa Aldama, pero de qué sirvió, si la Fiscalía tardó un mes o dos en entrevistarlos”.

Igualmente expresó que les mandaban citatorios, “porque el protocolo así debe ser el procedimiento, pero la gente es de pueblo, la gente tiene miedo a hablar, la gente piensa que por decir lo que vio o lo que oyó se va a meter en un problema y se perdían esos datos”.

Igualmente comentó sentir, “una luz de esperanza, al pensar que algo se tenía”, sin embargo, dijo darse cuenta de que las investigaciones no avanzan.

Una vez más señaló que confió en las autoridades, “pero me fallaron, más que nada le fallaron a esta niña, porque las primeras horas son vitales, son muy importantes y no la buscaron, ni la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), ni la Fiscalía; ahora le exijo a la Fiscal que me dé una audiencia, que me reciba, quiero que presione a la fiscal Yorubi Quezada o que me hagan un cambio", indicó.

Y agregó: "Cada cambio es pérdida de evidencia, me cambian de Policía Ministerial, no toman en cuenta nuestras peticiones, a veces siento que nos tiran a locos”, señaló.

Al ser cuestionada sobre con qué autoridad ha hecho contacto recientemente dijo: “Fue cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador al Fuerte de San Carlos; fui a ese evento, pedí el acercamiento con él; la Secretaría de Gobernación se acercó y nos hicieron una reunión aquí y nos dijeron que iban a contactar a la policía cibernética, que fue lo que yo pedí desde un principio y pues la fiscalía no se movió en tiempo y forma", dijo.

Remarcó que sintió enojo, porque supo datos que la fiscalía no hizo en las primeras horas, por lo que indicó que esa información se perdió.

“Quedaron en darme una mesa de trabajo, la sigo esperando y hasta ahorita no me han dado respuesta, pero cada vez que voy es lo mismo. La fiscal Yorubi Quesada, siempre me dice que tenga paciencia que están analizando la información”.

Reiteró estar cansada de tener paciencia de las autoridades, “me cansé de confiar, porque de verdad que es desesperante, es una agonía, es una tortura tener a un ser amado desaparecido es horrible. Cuando alguien se muere te conformas y vives tu luto, lloras y te haces a la idea de que ya pasó a mejor vida, de que ya no sufre, pero mi niña no sé en qué condiciones está, sé que mi niña está viva, lo siento, lo presentimos quienes la queremos”.

Además expresó sentir enojo por los comentarios que hizo el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac Jiménez García, “que quién era yo para buscarla, me dolió y me dio mucho coraje, porque soy su tía, porque ella no tiene padre, mi hermano lo mataron y se los dije siempre, si la busco es porque la quiero”, remarcó.

Comentó que le dijeron que mejor pida su tutoría legal, “porque en cuanto la encuentre me la iban a resguardar, me la iban a quitar en el DIF, y cómo se los dije, está bien quitenmela y resguárdenla, pero primero encuéntrala. No la buscaron, no se da abasto la Fiscalía, no se da abasto esa área, porque de verdad hay tanto desaparecido y se van rezagando, porque siguen desapareciendo más personas y de mi sobrina me ha llevado hoy un año que no tenemos una sola noticia de ella", comentó.

Guadalupe Rubí, acompañada de amigos y su hijo le pide al gobernador que haga su trabajo, “porque no lo han hecho y ya va un año", mientras que a la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, “me dé la cara, que me dé una audiencia, porque mucha evidencia no la han integrado a la carpeta, se perdió de mano en mano, de cambio de fiscal y fiscal, de cambio de Policía Ministerial, eso a mí de verdad que me decepciona, me da coraje, porque si no eres una persona, un integrante de una familia o empresario o político, no pasa nada, solo es otro caso más es una niña que cumplió sus 15 años desaparecida”, dijo, y continuó: "No se vale que solo por decir que era una niña en una etapa vulnerable, ella se fue solita de su casa o que está con un novio, si así fuera ya se hubiera comunicado a la casa, ya nos hubiera dicho estoy bien, no se preocupen, pero no es el caso de mi niña".

En cuanto al apoyo de los colectivos descartó ayuda de los mismos. "Hasta el momento no hemos trabajado juntos, no me han apoyado en alguna búsqueda, no hay ningún indicio sobre la carpeta de mi niña, ¿por dónde empezamos a buscar?".





¿Cuándo se perdió Fátima Cristal?

El 9 de diciembre Fátima Cristal González Platas en el municipio de Villa Aldama regresaba de un festival navideño, sin embargo, su familia perdió contacto con ella, por lo que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), pero su tía ha dicho durante manifestaciones que la búsqueda la iniciaron a hasta el 13 de ese mismo mes.

Luego de que realizaron la denuncia y darse a conocer la noticia, amigos se unieron en marchas que se han desarrollado en la zona centro de Xalapa y se han reunido en el parque de Los Tecajetes para caminar a Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, donde también participaron familiares, quienes portaban cartulinas con las que reclamaban y exigían a las autoridades realizar su localización lo antes posible.