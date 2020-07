Se disparan consultas privadas; temen a hospitales públicos

Las consultas de médicos particulares han incrementado, en algunos casos, hasta un 100 por ciento, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19 y ante el temor de acudir a los hospitales públicos al considerarlos como de mayor riesgo de contagio.



Médicos generales, internistas y ginecólogos dijeron que las citas han aumentado de dos meses a la fecha, aunque a decir de algunos cardiólogos, en su caso no ha sucedido así.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Incluso, hay doctores que han optado por no recibir a personas con síntomas de coronavirus. En su mayoría, se le solicita al enfermo acudir únicamente una persona; en algunos casos con máximo un acompañante, portar cubrebocas obligatorio. El número de pacientes que puede estar en espera debe ser reducido. Otra medida ha sido darles seguimiento a sus pacientes a través de mensajes de celular para no tener citas presenciales de manera reiterada. Pese a que las consultas con los especialistas rondan entre los 500 y 1 mil 200 pesos, aun así, existen personas que prefiere pagarlo antes que arriesgarse en un hospital público. A decir del ginecólogo Luis Sergio Leyva Olmos, desde hace cerca de mes y medio empezó a registrar un incremento en el número de pacientes hasta en un 70 por ciento.



“El contacto con nosotros ha sido por teléfono particular, redes sociales y de boca a boca. El covid-19 es la primera causa por la cual los pacientes nuevos acuden con nosotros porque tienen miedo de acudir a hospitales de gobierno”, dijo.



Por ello, refirió que han intensificado medidas con el uso de cubrebocas, tapete sanitario, uso de gel antibacterial y chequeo de temperatura. En esas condiciones, hay días que llega a atender hasta 10 pacientes cuidando la sana distancia.



En otros casos, como del doctor general José Pedro González Aguilar el incremento no se ha dado o ha sido casi nulo. A decir de su asistente, las personas que acuden con él son sus pacientes de muchos años quienes se sienten en confianza de visitarlo, con las medidas sanitarias correspondientes, aun en medio de la pandemia por el Covid-19.



“Así que diga qué barbaridad, ha tenido muchas consultas, no. Ha sido normal, hay veces ha estado sin consulta en la tarde, él únicamente lo hace porque es una persona humana, le gusta su profesión, mas no por lucrar, porque en realidad su consulta es muy económica, la cobra en 200 pesos y así que diga que ha tenido consultas, no, los atienden conforme van llegando”, dijo su asistente.



En el consultorio del médico general Mario Alberto Báez, ha habido aumento en sus consultas hasta en un 50 por ciento por lo que han tomado diversas medidas. En un día, llega a atender hasta 10 pacientes quienes expresan su temor de acudir a los hospitales públicos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Algunos de ellos refieren que resulta "muy caro hacer medicina" en estos tiempos puesto que deben comprar todo tipo de insumos para sentirse seguros ellos y quienes los visitan, dijeron en el consultorio del médico internista Jesús Rivera Vargas. Para poder acudir, lo que se atiende puede ser problemas diabetes, hipertensión, hernias, "trayendo síntomas de Covid-19 no se reciben". Aunque con el cardiólogo Oswaldo Lozada Galán, las consultas no han aumentado, sí se tomaron las mismas medidas de que únicamente puede acudir una persona previa cita. De no existir consultas, el consultorio permanece cerrado y es desinfectado entre cada paciente que debe portar cubrebocas y aceptar el control de temperatura.