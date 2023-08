¿Se frenará la distribución de libros en Veracruz? Hay opiniones encontradas

Pese a la inconformidad que existe desde en varios sectores de la población por los libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) aseguró que para el 28 de agosto, día que inicia el ciclo escolar 2023-2024, ya se habrán distribuido los casi 10 millones de ejemplares en las escuelas de la entidad.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que a la fecha ya se han entregado 4 millones de libros a las supervisiones escolares, desde donde son distribuidos a las escuelas.

Desde la Asociación de Padres de Familia Veracruz, representantes del PAN y algunas cámaras empresariales, como Coparmex, se ha pedido a las autoridades que se detenga la distribución de libros hasta que los padres de familia y los docentes los analicen.

A la fecha no existe ninguna resolución legal que impida la distribución de libros en la entidad.

¿Qué opina la SEV de inquietudes de padres y madres de familia?

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, refirió que la entidad atiende lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde establece que los libros deben distribuirse.

Explicó que la inquietud de algunas madres y padres de familia por el contenido de los ejemplares se basa en la desinformación que se ha generado, por lo que es importante que obtengan los datos precisos de las autoridades y de los docentes para disipar las dudas que se tengan. “El libro es una herramienta de los saberes que se enseñan en el aula, un libro no puede ser la totalidad de lo que des en las clases", dijo.

Consideró que el ataque que se ha generado en redes sociales y en algunos medios de comunicación fueron generados por quienes tenían intereses económicos en la edición de los ejemplares, pues cobraban por su intervención en la elaboración.

Dejó en claro que los libros de texto gratuitos estarán disponibles en Veracruz y en todas las escuelas de primaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024 el próximo lunes 28 de agosto.

Sobre el tema, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que desde la semana pasada inició la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. “Nos pronunciamos en apoyo a la distribución de libros de texto a todas las primarias del país y que nadie se quede sin libros”, expuso.

García Jiménez sostuvo que a los gobernadores y gobernadoras no se les ha notificado que haya alguna violación si se distribuyen los libros, por lo que es decisión estatal proceder.

En la entidad, comentó, los libros ya se repartieron y su llegada a manos de docentes y padres de familia depende de los comités familiares y el sistema que habitualmente se encarga de esta tarea. “Nosotros no violamos ningún amparo. No estoy notificado. Nosotros no actuaremos de manera irresponsable”, comentó.

Por su parte, el delegado de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseveró que en caso de que algún juez otorgue algún amparo para impedir la distribución de los libros de texto gratuitos en Veracruz, están preparados.

"Entonces, suponiendo sin conceder, que les dieran la oportunidad los amigos de ellos, nosotros estamos listos para entregar los libros, más allá de lo que la SEV esté haciendo", dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que los niños no se quedarán sin sus libros de texto, pero sobre todo, garantizó que los padres de familia sí quieren que se entreguen. “Por lo pronto, en Veracruz estamos atentos y listos para defender la educación pública, universal, gratuita y laica. Desde aquí llamo a los comités de la Escuela es Nuestra a que se lleve a cabo la entrega de libros", expuso.

¿Qué opina la Asociación de Padres de Familia en Veracruz?

La Asociación de Padres de Familia en Veracruz señaló que los libros de educación primaria no se adecuan a los planes y programas de estudio vigentes, ni siguen el procedimiento previsto para su emisión.

Esteban Rodríguez Ortega, representante de la organización en Veracruz, recordó que para la edición y creación de los libros de texto no se convocó a los padres de familia o especialistas que generaran la información que se presentará a los menores de edad.

Consideró indispensable conocer a fondo el contenido de los libros de texto para poder determinar qué se puede retomar y la información que se debería eliminar o restringir.

Manifestó que a nivel nacional se establecerá un acuerdo entre padres de familia y especialistas, cuya postura será presentada a las autoridades.

El rechazo de la oposición

Por su parte, la senadora panista por Veracruz, Indira Rosales San Román, presentó un punto de acuerdo para exigir al gobernador la suspensión de la distribución de los nuevos libros. “El gobernador ha dejado muy claro en sus redes sociales que para él esto es una broma, que la educación de nuestros hijos es simplemente un chiste, por eso debemos tomar acciones concretas”, señaló.

Refirió que también apoyará a los padres de familia que quieran tramitar amparos para que los libros de texto no sean entregados a las escuelas, brindándoles la orientación legal correspondiente, sólo tienen que contactarla en sus redes sociales.

“Si eres padre de familia y tienes a tu hijo inscrito en un plantel educativo, o formas parte de la sociedad de padres de familia, puedes presentar un amparo para suspender la distribución; yo daré la orientación legal correspondiente si me escriben a través de mis redes sociales”, reiteró.

Afirmó que estos nuevos libros de texto no simplemente tienen errores ortográficos o imprecisiones geográficas o de historia, sino que tienen un interés más ideológico que pedagógico.

Por su parte, la diputada federal, María Josefina Gamboa Torales, destacó que ante la inconformidad de los padres de familia por los libros de texto gratuitos que el gobierno federal pretende entregar a las escuelas primarias se promoverán amparos para quienes no quieran que sus hijos lleven esos libros.

Afirmó que ya se acercaron a ella varios padres de familia para preguntarle sobre ese tema. Manifestó que con mucho gusto ayudará a los padres de familia que quieran tramitar amparos y que una autoridad judicial revise lo que está ocurriendo.

Subrayó que ella se hace cargo de todos los costos que conlleva el amparo. “De los abogados, de las copias, de todo, y ya nada más esperaríamos la resolución del juez dependiendo de lo que él resuelva, pues ya se se podrá determinar que procede”, afirmó.

"Soy secretaria de la Comisión de Educación del Congreso federal y uno de los temas que hemos analizado es que, para empezar, están sustituyendo todos los libros que antes llevaban los niños, por dos libros; y otro tema que preocupa mucho es que en lugar de llevar una guía de estudios, un plan de estudios como tal, un cuadernillo que sirva como guía, van ellos a basarse en lo que los niños les vayan preguntando”, dijo.

¿Cuántos libros distribuirá la SEV?

Desde la SEV se contempla la distribución de casi 10 millones de libros de texto, destinados a estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Con el objetivo de realizar dichas entregas se cuenta con 19 almacenes y se utiliza el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y la Coordinación Estatal de Apoyo para la Mejora Educativa de la SEV.

En la entidad se cuenta con diez regiones escolares: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.

De manera general hay 23 mil 983 escuelas, de las cuales 167 corresponden a Educación Inicial, 7 mil 660 a Educación Preescolar, 9 mil 425 a Educación Primaria y 3 mil 683 de Educación Secundaria.

En mencionados niveles educativos se cuenta con 348 docentes de Educación Especial; 16 mil 828 de Educación Preescolar; 45 mil 358 de Educación Primaria; y 25 mil 924 de Educación Secundaria.

En educación inicial se tiene una matrícula de 6 mil 738 alumnos; en Educación Preescolar 220 mil 495 alumnos; en Educación Primaria de 788 mil 898 alumnos; y en Educación Secundaria de 363 mil 070 alumnos