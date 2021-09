Se reúnen algunos alcaldes electos con directivos del Tecnológico de Xalapa

Alcaldes electos de diferentes municipios mantuvieron reunión con directivos del Tecnológico de Xalapa para apoyar a estudiantes de la institución y crear lazos con esta institución educativa.

Estudiantes de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Naolinco, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xico y Xalapa son los municipios de los cuales mayor número de alumnos hay dentro de Tecnológico y en conjunto con autoridades municipales electas buscarán ayudar a los alumnos para facilitar la culminación de sus estudios profesionales, se difunde mediante comunicado de prensa de la institución educativa.

Leer más: Ve cómo estudiantes proponen aprovechar el agua en Xalapa

Muchos estudiantes al tener dificultades, debido a la distancia que deben recorrer; descuidan sus estudios, y el tiempo que podrían usar para profundizar en ellos lo gastan en viajes de larga distancia y debido a eso se revisarán cifras de estudiantes por municipio y la situación de cada uno de éstos.

Local El ITSX regresará a las aulas; no todos los alumnos quieren

"El Instituto se enfocará en que se apropien de sus ideas y que, en sus lugares de origen, implementen el aprendizaje que han recibido, apoyando a su misma comunidad y ganando experiencia en el acto. Como han sido los proyectos aprobados por PRODEP que se aplicaron en poblaciones aisladas", se notifica.

Las medidas atenderán para seguirles el paso durante su estancia en el tecnológico, saber su desempeño dentro de las clases y brindar ayuda académica cuando sea necesaria.

Como es caso de los egresados que no han concluido su proceso de titulación por diversas razones, la más común: no cumplir con el requisito de una lengua extranjera. A lo cual la Coordinación de Lenguas Extranjeras del ITSX propuso realizar un seguimiento en conjunto para localizar egresados y puntualizó en estrategias para quienes no puedan acudir a las instalaciones por motivos laborales.

Entre las propuestas realizadas por cada municipio destaca la de Cruz Ulises Cuevas, alcalde electo de Juchique de Ferrer y exalumno del ITSX, la cual es becar a estudiantes procedentes de su municipio para apoyarlos durante su formación académica.

La síndica electa de Coatepec Linda Rubí Martínez propuso generar proyectos ambientales para servicio social, huertos familiares y separación de residuos urbanos y con el fin de la importancia de mantener una agenda ambiental para las futuras generaciones.