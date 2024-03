Se va don Julio, agente de tránsito del Palacio de Gobierno; tiene 46 años trabajando

Tras 46 años, un mes y 25 días de servicio se jubila don Julio Alarcón Celis, agente de tránsito al que muchos xalapeños conocen porque permaneció 27 años en el crucero en la cochera del palacio de Gobierno en la calle Zaragoza, de esta capital.

Por casi tres décadas fue quien concedió el paso a los peatones que intentaban cruzar la calle Zaragoza. En cuanto se percataba de que había uno o varios peatones parados enfrente a la cochera sonaba su silbato y se atravesaba para detener a los conductores que venían tanto del viaducto, como de Barragán hacia Zaragoza.

Emocionado y orgulloso de haber cumplido cabalmente con su trabajo, comenta que a partir del primer día de marzo será un hombre dedicado a disfrutar de la familia.

Fue con el gobernador Patricio Chirinos Calero cuando llegó comisionado para permanecer en el crucero peatonal de la cochera del palacio de Gobierno. Ahí, detenía el tránsito tanto para dar el paso a los peatones como para permitir el acceso a gobernadores y el resto de los funcionarios que llegaban al palacio de Gobierno.

Antes lo enviaban en ocasiones cuando fue gobernador Dante Delgado, pero solo por días para cubrir a sus compañeros cuando se iban de vacaciones. Fue así que le agarraron confianza para dejarlo en ese lugar cuando un compañero se enfermó y después se jubiló para dejarlo de planta en ese sitio.

En su opinión todos los gobernadores que le han tocado “son buena onda. Por 27 años trabajé aquí y ninguno me dio una llamada de atención. Eso porque me gusta cumplir”.

Recuerda que fue dado de alta como policía estatal durante el gobierno de Rafael Hernández Ochoa. Trabajó 10 años como policía. Después pasó a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Estado donde siempre estuvo en Xalapa, solo pasó cerca de 3 meses en la ciudad de Cardel.

Nunca fue funcionario, patrullero ni motociclista, siempre fue agente en crucero.

A disfrutar de otra etapa

En febrero del año pasado comenzó su trámite para jubilarse, explica. “Me llegó el tiempo de jubilarme”, dice y a los 67 años, con 46 años, un mes y 25 días de servicio se jubila.

Expresa que a sus compañeros que lo han felicitado les dice que Dios lo ha socorrido y por ello siempre cumplió. “Me comisionaron aquí y no he fallado. Me siento a gusto”.

Recuerda que con mucho agrado puede contar que estuvo 27 años en la cochera del palacio de Gobierno. El resto del tiempo activo fue operativo en Tránsito, por 36 años y 10 años más fue policía.

Con orgullo comenta que de su trabajo sacó adelante a sus cuatro hijos: Lorenzo, Guadalupe, Angélica y Juan Carlos. Para ellos será una sorpresa su jubilación, pero su esposa Manuela Sánchez Suárez si lo sabía y está contenta de que pasarán más tiempo para disfrutar de otras actividades.

Don Julio Alarcón expresa que es un milagro de Dios llegar a esta edad en buen estado de salud y con el optimismo para vivir otra etapa de la vida. Recuerda que en 2020 estuvo a punto de morir de Covid-19 y gracias a Dios y a su familia pudo vivir y llegar a este momento de poder jubilarse.

A las nuevas generaciones de agentes les exhorta a siempre ser honestos y ser disciplinados es bueno para este trabajo de agente vial. “Me gustó mi trabajo y seguiría aquí, pero es momento de estar con la familia. Disfrutaré de mis 11 nietos y 8 bisnietos”, concluyó.